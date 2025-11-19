Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Vater Uwe wollte seine Tochter Snow nie kennenlernen

Uwe Ochsenknecht - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2025, 14:00 Uhr

Jimi Blue Ochsenknechts und Yeliz Kocs Tochter Snow Elanie hat ihren Großvater Uwe Ochsenknecht noch nie getroffen.

Die gemeinsame Tochter des 33-jährigen Schauspielers und der 32-jährigen Reality-Darstellerin feierte am 2. Oktober bereits ihren vierten Geburtstag – ohne ihren Opa. Zwischen Jimi und Yeliz gab es lange Zoff, doch mittlerweile hat sich die kleine Familie zusammengerauft. Über den Großvater kann man das nicht behaupten, der durch Abwesenheit im Leben seiner Enkel und Kinder glänzt.

„Ich kenne ihn ja nicht. Er wollte uns ja nie kennenlernen“, sagte Yeliz jetzt in einem Interview mit ‚Joyn‘ zur dritten Staffel von ‚Forsthaus Rampensau Germany‘. Warum Uwe Ochsenknecht diese drastische Entscheidung der Distanz gefällt hat und aufrechterhält, wird nicht verraten – und Jimi will sich zu dem Thema gar nicht äußern.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich jemand aus der Familie Ochsenknecht oder deren Umfeld gegen Uwe äußert. Auch mit Tochter Cheyenne gab es lange Zoff. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram antwortete sie im März dieses Jahres offen auf die Frage, warum ihr Vater Uwe Ochsenknecht nie auf ihrem Profil zu sehen sei: „So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein. Punkt. Mehr gibt’s darüber nicht zu erzählen.“ Und 2024 sagte Cheyenne in der ARD-Talkshow ‚deep und deutlich‘: „Nach 14 Jahren Hinterherlaufen habe ich auch irgendwie keine Lust mehr.“ Sie habe unter anderem deswegen den Kontakt abgebrochen, weil Uwe es jahrelang nicht als Priorität empfunden habe, sie und ihre beiden Kinder in ihrer Wahlheimat Österreich zu besuchen.

Kürzlich allerdings waren Vater und Tochter in einem Social Media Post gemeinsam zu sehen, sie scheinen sich also langsam wieder anzunähern. Vielleicht besteht dann ja auch noch Hoffnung für Jimi, Yeliz und Töchterchen Snow.