Stars Jimmy Kimmel erfuhr auf der Toilette vom Aus seiner ABC-Show

Jimmy Kimmel speaks onstage during the 96th Annual Oscars March 2024 LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2025, 11:00 Uhr

Ausgerechnet im Bad erfuhr der Comedian, dass seine TV-Show abgesetzt wurde.

Jimmy Kimmel war gerade auf der Toilette, als ihm die ABC-Manager mitteilten, dass seine Show abgesetzt wird.

Die Late-Night-Show ‚Jimmy Kimmel Live!‘ wurde nach Äußerungen des Moderators zum Mord an Charlie Kirk für eine Woche aus dem Programm genommen, kehrte aber am 23. September wieder zurück. Nun hat der 57-Jährige Details zu dem gefürchteten Anruf mit den ABC-Bossen verraten.

In der ‚Late Show with Stephen Colbert‘ erzählte er: „Es war ungefähr drei Uhr, wir nehmen unsere Show um 16.30 Uhr auf. Ich sitze in meinem Büro und tippe wie gewohnt, da bekomme ich einen Anruf. Es ist ABC. Sie sagen, sie wollen mit mir sprechen. Das ist ungewöhnlich. Soweit ich wusste, wussten sie nicht einmal, dass ich überhaupt eine Show mache.“

Da in seinem Büro um die fünf Leute arbeiten würden, habe er sich ins Bad zurückgezogen – den „einzigen privaten Ort“. Kimmel schilderte: „Also gehe ich auf die Toilette und telefoniere mit den ABC-Managern, und sie sagen: ‚Hör zu, wir wollen die Stimmung dämpfen. Wir machen uns Sorgen darüber, was du heute Abend sagen wirst, und wir haben beschlossen, dass es am besten ist, die Show aus dem Programm zu nehmen.'“

Colberts Publikum fing daraufhin lautstark zu buhen an, was Kimmel scherzend zur Kenntnis nahm: „Ich habe auch gebuht.“ Der Comedian fuhr fort: „Ich sagte: ‚Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.‘ Und sie meinten: ‚Nun, wir finden, es ist eine gute Idee.‘ Dann gab es eine Abstimmung – und ich habe verloren.“

Anschließend sei an der Entscheidung nicht mehr zu rütteln gewesen. „Ich zog meine Hose wieder an, ging zurück in mein Büro und rief einige der ausführenden Produzenten zusammen. Es waren etwa neun Leute da. Und ich sagte: ‚Sie nehmen die Show vom Sender.‘ Meine Frau meinte, ich sei weiß wie eine Wand gewesen, weißer als Jim Gaffigan, als ich da herauskam“, enthüllte der TV-Star. Der erste Gedanke, der ihm danach kam, war, dass seine Show „nie wieder ausgestrahlt wird“. Kimmel gestand: „Ich dachte, das war’s, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich dachte, ich komme nie wieder auf die Bildschirme zurück.“