Stars Jennifer Lopez: Glücklich als Single

Jennifer Lopez - May 2026 - Avalon - Office Romance World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 14:00 Uhr

Jennifer Lopez hat angedeutet, dass sie zu lange gewartet habe, um ihre Ehe mit Ben Affleck zu beenden, und eingeräumt, sie hätte „früher“ wieder Single werden sollen.

Die 56-jährige Sängerin und Schauspielerin war ursprünglich von 2002 bis 2004 mit ihrem ‚Gigli‘-Co-Star liiert, bevor sie sich 2021 wieder zusammenfanden, im folgenden Jahr heirateten, sich aber nur zwei Jahre später wieder trennten. Nun hat die ‚Hustlers‘-Darstellerin zugegeben, dass sie zu lange gewartet habe, um ihr Leben als Single zu genießen.

Bei einem Auftritt in der Show ‚Jimmy Kimmel Live!‘ fragte der Moderator: „Du bist gerade Single?“ Und die Musikerin antwortete: „Ja, das bin ich! … Ich hätte es früher tun sollen … Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe alles falsch gemacht, glaub mir.“ Kimmel fragte Lopez daraufhin, ob sie jemals in Betracht ziehen würde, bei der TV-Dating-Show ‚The Bachelorette‘ mitzumachen, und sie antwortete: „Nein. Bist du verrückt? Ich werde nichts tun, was meine derzeitige Stimmung ruiniert. Nein. Es ist fantastisch [Single zu sein]. Ich liebe es.“ Lopez fügte hinzu, dass sie hoffnungsvoll sei, in Zukunft wieder die Liebe zu finden, betonte aber, dass ein neuer Partner gut genug für sie sein müsse. Sie sagte: „Ich werde eines Tages irgendwo jemanden kennenlernen, wenn er gut genug ist … [Aber] mir geht es im Moment gut, so wie es ist.“

Erst kürzlich sprach sie in einem Interview sehr offen darüber gesprochen, wie sehr sich ihr Leben nach ihrer Scheidung verändert hat. In der Sendung ‚Nightline‘ erklärte sie, dass sie sich derzeit in einer besonders positiven und freien Phase ihres Lebens befinde. Weiter erklärte Lopez, dass sie früher oft das Gefühl gehabt habe, von Beziehungen und äußeren Umständen abhängig zu sein. Sie habe selten wirklich gespürt, alles selbst in der Hand zu haben. Heute sei das anders: Sie vertraue sich selbst mehr und gehe liebevoller mit sich um, statt sich ständig beweisen zu wollen.

Die Sängerin, die mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony die Zwillinge Max und Emme hat, erzählte außerdem, dass sie sich nach dem Ende ihrer Ehe mit Ben Affleck bewusst eine Auszeit genommen habe. Sie habe Tourneen abgesagt und sich ein ganzes Jahr zurückgezogen, um ihre Gefühle wirklich zu verarbeiten.