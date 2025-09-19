Stars Jimmy Kimmel soll sich entschuldigen: ABC-Partner fordert Konsequenzen

Jimmy Kimmel speaks onstage during the 96th Annual Oscars March 2024 LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2025, 09:00 Uhr

Nach strittigen Aussagen in seiner Sendung wurde Jimmy Kimmel zu einer öffentlichen Entschuldigung aufgefordert.

Jimmy Kimmel steht nach umstrittenen Äußerungen massiv unter Druck.

Der 57-jährige Comedian hatte in seiner Late-Night-Show nahegelegt, dass Tyler Robinson, der wegen des tödlichen Attentats auf den konservativen Aktivisten Charlie Kirk an einer Universität in Utah angeklagt ist, mit der MAGA-Bewegung in Verbindung stehe. Daraufhin zog der US-Sender ABC die Show ‚Jimmy Kimmel Live!‘ vorerst aus dem Programm. Nun hat die Mediengruppe Sinclair, die den größten Verbund an ABC-Partnerstationen in den USA stellt, Bedingungen formuliert, unter denen die Sendung überhaupt wieder ausgestrahlt werden könnte.

In einer Mitteilung, aus der das Magazin ‚People‘ zitiert, heißt es, man „widerspreche den jüngsten Kommentaren von Herrn Kimmel zum Attentat auf Charlie Kirk“. Sinclair habe sich nach Gesprächen mit ABC entschieden, die Ausstrahlung „auf unbestimmte Zeit“ auszusetzen. Sinclair-Vizechef Jason Smith erklärte: „Die Bemerkungen von Herrn Kimmel waren unangebracht und zutiefst unsensibel in einem kritischen Moment für unser Land. Wir glauben, dass Rundfunkanstalten die Verantwortung haben, respektvollen und konstruktiven Dialog in unseren Gemeinden zu fördern.“

Das Unternehmen verlangt von Kimmel eine direkte Entschuldigung bei der Familie Kirk sowie eine „substanzielle persönliche Spende“ an die Angehörigen und an Turning Point USA, Kirks Organisation, die konservative Politik an Schulen und Universitäten vertritt. Außerdem fordert Sinclair „offizielle Gespräche“ mit ABC über Professionalität und Verantwortlichkeit, bevor die Show wieder auf den eigenen Stationen läuft. In rund 30 Senderegionen, darunter Seattle, Washington, St. Louis, Tulsa und Portland, ersetzt Sinclair Kimmels Sendeplatz am 19. September durch eine „Gedenk-Sondersendung“ für Kirk.

Auch der Medienkonzern Nexstar, größter Betreiber lokaler TV- und Digitalstationen in den USA, schließt sich an: Man werde Kimmels Programm in den ABC-Partnerstationen durch andere Inhalte ersetzen. Nexstar-Broadcasting-Präsident Andrew Alford sagte: „Die Kommentare von Herrn Kimmel über den Tod von Mr. Kirk sind beleidigend und unsensibel. Wir glauben nicht, dass sie die Vielfalt an Meinungen, Ansichten oder Werten unserer lokalen Gemeinschaften widerspiegeln.“ Er hoffe, dass die Entscheidung Raum schaffe, damit „kühlere Köpfe“ für eine Rückkehr zu respektvollem Dialog sorgen.