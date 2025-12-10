Stars Jimmy Kimmel: Voller Demut wegen Vertragsverlängerung mit ABC

Jimmy Kimmel speaks onstage during the 96th Annual Oscars March 2024 LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2025, 09:00 Uhr

Jimmy Kimmel fühlt sich „geehrt und demütig“, nachdem er seinen Vertrag mit ABC verlängert hat.

Der 58-jährige Komiker unterzeichnete kürzlich einen neuen Vertrag mit dem Sender, was bedeutet, dass er mindestens bis 2027 weiterhin ‚Jimmy Kimmel Live!‘ moderieren wird, und Kimmel hat zugegeben, dass er über die Vereinbarung hocherfreut ist.

In der neuesten Folge seiner Late-Night-Talkshow sagte er: „Unsere Show wurde bis Mai 2027 oder bis zum Ende der Welt verlängert, je nachdem, was zuerst eintritt.“ Er fügte dann scherzhaft hinzu: „Ich habe lange darüber nachgedacht und beschlossen, dass ich weniger Zeit mit meiner Familie verbringen möchte. An unser Publikum hier und zu Hause: Ich fühle mich geehrt und bin dankbar, Teil eures Alltags zu sein, sei es abends im Bett oder morgens beim Zähneputzen. Es bedeutet mir sehr viel, Ihre Aufmerksamkeit zu haben und ein weiteres Jahr mit dieser großartigen Gruppe von Menschen zusammenzuarbeiten.“

Kimmel kehrte im September an seinen Arbeitsplatz zurück, nachdem seine TV-Show aufgrund kontroverser Äußerungen über Tyler Robinson, den Mann, der beschuldigt wird, den politischen Aktivisten Charlie Kirk erschossen zu haben, ausgesetzt worden war. Der Komiker hatte angedeutet, dass Robinson mit der „Make America Great Again“-Bewegung sympathisiere.