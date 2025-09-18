Stars Jimmy Kimmels Talkshow auf unbestimmte Zeit eingestellt

Jimmy Kimmel - Oscars 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2025, 09:00 Uhr

Jimmy Kimmels TV-Talkshow wurde von ABC auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen, nachdem er sich kürzlich zu dem ermordeten Charlie Kirk geäußert hatte.

Die langjährige TV-Talkshow des 57-jährigen Komikers wird aus dem Programm genommen, nachdem er kürzlich angedeutet hatte, dass Tyler Robinson, der Mann, der beschuldigt wird, Kirk an einer Universität in Utah erschossen zu haben, mit Trumps „Make America Great Again“-Bewegung sympathisiert habe. MAGA ist die Abkürzung für die Make-America-Great-Again-Bewegung (Macht Amerika wieder großartig). Der 31-Jährige ermordete Kirk galt als einer der einflussreichsten rechten Aktivisten und als Sprachrohr von Präsident Trump für die Jugend.

In seiner beliebten Late-Night-Show thematisierte Kimmel das Attentat auf Kirk. „Wir hatten am Wochenende einige neue Tiefpunkte, als die MAGA-Gang verzweifelt versucht hat“, den Mann, der Charlie Kirk ermordet habe, „als alles andere als einen von ihnen darzustellen und alles Mögliche getan hat, um daraus politisches Kapital zu schlagen“, sagte er.

Nexstar Media, das größte lokale Rundfunk- und Digitalmedienunternehmen in den USA, hat nun bestätigt, dass es plant, „die Show durch andere Programme zu ersetzen“. Das Unternehmen erklärte in einer Stellungnahme: „Nexstar lehnt die jüngsten Äußerungen von Herrn Kimmel zum Mord an Charlie Kirk entschieden ab und wird die Show in seinen ABC-affiliierten Märkten durch andere Programme ersetzen.“

Andrew Alford, Präsident der Rundfunkabteilung von Nexstar, ist der Ansicht, dass es „zum gegenwärtigen Zeitpunkt einfach nicht im öffentlichen Interesse liegt“, die Show des Komikers weiterhin auszustrahlen.“