Stars Starfriseur John Frieda ist tot: Er wurde 75 Jahre alt

John Frieda in 2012 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2026, 10:00 Uhr

John Frieda ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Der britische Starfriseur, zu dessen prominenten Kundinnen unter anderem Prinzessin Diana und Joanna Lumley gehörten, wurde am Dienstagabend (3. November) vom offiziellen Instagram-Account seines Londoner Salons für tot erklärt. Einzelheiten zu seinem Tod wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Friseurs veröffentlichte das Salon-Team eine bewegende Abschiedsbotschaft. Darin hieß es: „John war für uns mehr als nur ein Mentor. Er war eine wahre Ikone der Friseurbranche. Er war derjenige, der uns alles beigebracht, an uns geglaubt und uns zu besseren Menschen gemacht hat.“ Sein Talent und seine Leidenschaft hätten zahlreiche Menschen berührt, sein Vermächtnis werde weiterleben. „Wir werden uns weiterhin bemühen, ihn stolz zu machen“, kündigte das Team an. Abschließend hieß es: „Unsere Gedanken sind bei Johns Familie und allen, die ihn geliebt haben. Ruhe in Frieden, John. Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben.“

Auch Star-Coloristin Nicola Clarke, die unter anderem Madonna und Cate Blanchett zu ihren Kundinnen zählt, nahm Abschied von Frieda. „Das ist einer der schwersten Beiträge, die ich jemals verfassen musste. John Frieda, einer der einflussreichsten und wunderbarsten Mentoren meines Lebens und der freundlichste Mensch überhaupt, ist leider nach einem mutigen Kampf gegen eine Krankheit gestorben“, schrieb sie. Sein Talent und seine Leidenschaft hätten viele Menschen berührt.

John Frieda wurde 1951 in London geboren. Bereits während seiner Jugend arbeitete er nebenbei im Friseursalon seines Vaters, bevor er sich Anfang 20 selbstständig machte. International bekannt wurde er vor allem durch sein Haarpflegeunternehmen und die beliebte Produktlinie Frizz Ease. 2002 übernahm der japanische Konzern Kao das Unternehmen für 450 Millionen Dollar.

1977 heiratete Frieda die Sängerin Lulu. Aus der Ehe ging Sohn Jordan hervor. 1991 ließ sich das Paar scheiden. 2019 heiratete er erneut, diesmal Avery Agnelli, die Witwe des Fiat-Erben Giovanni Alberto Agnelli. Gemeinsam bekamen sie zwei Kinder. Avery Agnellis Tochter Asia würdigte ihren Stiefvater nach seinem Tod mit persönlichen Fotos und bezeichnete ihn als den „besten Menschen“ überhaupt. „Ich teile diese Nachricht, weil ich weiß, dass er das Leben so vieler Menschen berührt hat“, erklärte sie.