Stars Joaquin Phoenix: Hat er Rooney Mara geheiratet?

Joaquin Phoenix - Oscars - LA - Getty - Feb 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2024, 11:50 Uhr

Der ‚Joker‘-Star hat Gerüchte über eine angebliche Hochzeit mit seiner Kollegin angeheizt.

Joaquin Phoenix und Rooney Mara haben womöglich bereits vor einer Weile heimlich geheiratet.

Der ‚Joker 2: Folie à deux‘-Darsteller und die 39-jährige Schauspielerin sind seit 2017 ein Paar. Erstmals hatten sich Phoenix und Mara während der Dreharbeiten zum Film ‚Her‘ kennengelernt. In einem neuen Interview nannte der 49-jährige Hollywoodstar seine Langzeitfreundin nun seine „Ehefrau“, was unter Fans erwartungsgemäß zu Spekulationen über eine heimliche Trauung der beiden führte. Im Podcast ‚Talk Easy‘ mit Sam Fragoso sprach Phoenix über seine Dankesrede bei den Oscars im Jahr 2020, als er für seine Darstellung in ‚Joker‘ als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Die Inspiration für seine Rede habe er damals gefunden, als er „mit meiner Mutter und meiner Ehefrau sprach“. Im Talk sagte er weiter: „Rooney meinte: ‚Das solltest du sagen!‘“

Explizit bestätigte der Schauspieler jedoch nicht, dass er und Rooney sich das Jawort gegeben haben. Bereits 2019 hatte das Paar, das gemeinsam den 2020 geborenen Sohn River großzieht, seine Verlobung bekannt gegeben. Der Kleine ist nach Joaquins Bruder benannt, der 1993 im Alter von 23 Jahren an einer Drogenüberdosis starb. Aktuell erwartet Rooney das zweite Kind des Paares.