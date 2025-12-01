Film Jodie Foster fand Robert De Niro beim ‚Taxi Driver‘-Dreh ‚wirklich uninteressant‘

Robert De Niro and Jodie Foster - 1976 - Taxi Driver

Bang Showbiz | 01.12.2025, 18:00 Uhr

Jodie Foster sagt, sie fand Robert De Niro bei ihrer ersten Begegnung am Set von ‚Taxi Driver‘ „langweilig“.

Die Oscarpreisträgerin war erst 12 Jahre alt, als sie neben De Niro in Martin Scorseses Thriller von 1976 mitspielte. Aber noch heute kann sie sich gut daran erinnern, wie seine strikte Method-Acting-Haltung sie damals irritierte.

Beim Marrakech Film Festival erzählte sie: „Wir gingen die Szenen immer wieder durch. Einer unserer größten Schauspieler, aber nicht der interessanteste Mensch auf Erden.“ Sie erinnerte sich an gemeinsame Lunches: „Ich dachte: ‚Was passiert hier? Wann kann ich nach Hause?‘ Er konnte damals nicht mit mir sprechen, also redete ich mit den Kellnern.“ Foster erzählte jedoch auch, dass De Niro ihr schließlich die Augen geöffnet habe, als er ihr improvisatorische Techniken zeigte. Sie fügte hinzu: „Beim dritten gemeinsamen Lunch führte er mich durch Improvisationen … und es öffnete mir die Augen dafür, was Schauspielerei sein kann.“

Mit zwölf habe sie begriffen, dass sie selbst mehr geben müsse, dass Charakteraufbau mehr sei als „Zeilen sagen“. Sie habe dieses Erlebnis als eine Art „Erweckung“ beschrieben. Und obwohl sie mit sechs Jahren debütierte, sagte Foster, sie hätte nie freiwillig den Beruf gewählt. Sie erklärte: „Ich habe nicht die Persönlichkeit eines Schauspielers. Es ist ein harter Job, der für mich gewählt wurde.“ Trotzdem sei sie immer zu starken Hauptfiguren hingezogen gewesen: „Ich wollte nicht die Schwester, die Frau oder die Freundin von jemandem spielen. Ich wollte, dass der Film über mich ist.“