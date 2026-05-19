Stars Barbra Streisand sagt Cannes-Auftritt wegen Knieverletzung ab

Barbra Streisand at the SAG Awards Feb 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2026, 09:00 Uhr

Barbra Streisand hat ihre Teilnahme an der Abschlussgala der Filmfestspiele von Cannes aufgrund einer Knieverletzung abgesagt.

Die legendäre Künstlerin sollte bei der Veranstaltung am kommenden Wochenende eine Ehren-Palme d’Or entgegennehmen, doch ihre Ärzte haben ihr von einer Reise nach Frankreich abgeraten, da sie sich auf ihre Genesung konzentrieren muss.

In einer Erklärung sagte sie: „Auf Anraten meiner Ärzte kann ich, da ich mich noch von einer Knieverletzung erhole, leider nicht an den Filmfestspielen von Cannes teilnehmen. Aber ich fühle mich zutiefst geehrt, die Ehren-Palme d’Or zu erhalten, und hatte mich so sehr darauf gefreut, die bemerkenswerten Filme der 79. Ausgabe zu feiern.“

Sie hatte sich besonders darauf gefreut, Zeit mit Kolleginnen und Kollegen zu verbringen, die sie seit langem bewundert, und zugleich nach Frankreich zurückzukehren – ein Land, das ihr seit jeher am Herzen liegt. Obwohl sie es sehr bedaure, nicht persönlich teilnehmen zu können, wolle sie allen Filmschaffenden aus aller Welt ihre herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Deren außergewöhnliches Talent und kreative Vision würden in diesem Jahr in besonderer Weise gewürdigt. Zugleich dankte sie dem Festival sowie allen Beteiligten, die sich weiterhin mit großem Engagement für die Kunst des Kinos einsetzen und diese fördern.

Auch die Festivalleitung reagierte auf die Nachricht und sprach der 84-jährigen Sängerin und Schauspielerin ihre besten Wünsche aus. Trotz ihrer Abwesenheit soll sie im Rahmen des Festivals geehrt werden. Die Auszeichnung würdigt den jahrzehntelangen Einfluss der legendären Künstlerin auf Film und Musik – von ihrem gefeierten Auftritt in ‚Funny Girl‘ bis hin zu ihrer wegweisenden Arbeit als Regisseurin hinter der Kamera. In einer Erklärung betonten die Organisatoren, dass Iris Knobloch, Thierry Frémaux und das gesamte Festivalteam Barbra Streisand eine schnelle Genesung wünschen. Mit der Ehrung reiht sich Streisand in eine Reihe bedeutender Persönlichkeiten wie Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro und Tom Cruise ein.