Film Jodie Foster: Kritik an KI

Jodie Foster and Barbara Harris in Freaky Friday - AVALON - 1976 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2026, 14:00 Uhr

Jodie Foster hat künstliche Intelligenz (KI) dafür kritisiert, dass sie ihre Rolle im Originalfilm ‚Ein ganz verrückter Freitag‘ vergessen hat.

Die 63-jährige Schauspielerin behauptet, dass der Chatbot ChatGPT bei der Eingabe von „Was sind die Freaky Friday-Filme?“ ihre Rolle als Annabel nicht erwähnt – die sich mit ihrer Mutter Ellen (Barbara Harris) streitet, bevor sie die Körper tauschen und das Leben in der Haut der anderen meistern müssen.

Stattdessen, so Foster, werde angegeben, dass es sich bei dem Originalfilm um das Remake von 2003 mit Lindsay Lohan (39) und Jamie Lee Curtis (67) handele, sowie um dessen Fortsetzung ‚Freakier Friday‘ aus dem Jahr 2025. Foster sagte gegenüber ‚Variety‘: „Wissen Sie, wer vergessen hat, dass ich die ursprüngliche Annabel in Freaky Friday war? Die KI. Wenn man also ChatGPT oder eines dieser Programme nutzt und fragt: ‚Hey! Was sind die Freaky Friday-Filme?‘, sagen sie, dass es einen Originalfilm gibt, nämlich den mit Jamie Lee Curtis, und dann gibt es den zweiten [Freakier Friday], der gerade herausgekommen ist. Und sie erwähnen mich nicht. Die KI hat keine Erinnerung an die 70er Jahre.“

Fast 30 Jahre nach dem Film ‚Ein ganz verrückter Freitag‘ von 1976 wurde er vom 61-jährigen Regisseur Mark Waters neu verfilmt. Er besetzte Lohan in der Rolle der Anna Coleman, inspiriert von Fosters Rolle, und Curtis als ihre Mutter Tess Coleman, inspiriert von Harris‘ Figur.

Im Jahr 2025 erhielt ‚Freaky Friday‘ eine Fortsetzung von der 51-jährigen Filmemacherin Nisha Ganatra.