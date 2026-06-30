Stars Jodie Turner-Smith: Das Wohl ihrer Tochter steht an erster Stelle

Jodie Turner-Smith - FAMOUS - London - November - 2024 - Gladiator II Global Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 09:00 Uhr

Jodie Turner-Smith ist bei Gesprächen mit ihrer Tochter über ihre Scheidung sehr zurückhaltend.

Die 39-jährige Schauspielerin und ihr Ex-Ehemann Joshua Jackson sind die Eltern der im April 2020 geborenen Juno, und Turner-Smith hat nun verraten, wie sie die Scheidung im Beisein ihrer Tochter gehandhabt haben.

Die Schauspielerin – die von 2019 bis 2025 mit Joshua verheiratet war – sagte im Podcast ‚Joy 101‘ von Hoda Kotb: „Ich bin selbst ein Scheidungskind, ebenso wie mein Ex-Mann. Es war uns immer wichtig, darüber nachzudenken, in welchen Worten wir mit unserer Tochter darüber sprechen, denn das ist ihre neue Realität. Wir lernen auch noch dazu und machen es nicht immer ganz richtig, aber die Idee dahinter ist immer: zwei Zuhause voller Liebe. Ich sage dann so: ‚Du hast zwei Häuser, mein Mädchen.'“

Turner-Smith gibt zu, dass es schwierig ist, als Elternteil und Geschiedene die richtige Balance zu finden. „Man muss natürlich einen Mittelweg finden zwischen einer altersgerechten und kindgerechten Art, darüber zu sprechen. Aber man muss auch realistisch bleiben, damit sie versteht, was das bedeutet“, so die Darstellerin. Und dafür hat sich die Schauspielerin auf Ratschläge von Experten gestützt, um mit diesem Thema umzugehen. Sie erklärte: „Ich habe ihr so viele Bücher über Scheidung vorgelesen, darüber, was das bedeutet. Darüber, wie diese neue Welt aussieht, was passieren soll und was nicht passieren soll. Auch Kinderbücher waren hilfreich.“

Unterdessen hatte Jodie zuvor erklärt, dass sie die Herausforderungen des Mutterseins genießt. Die Schauspielerin betonte, dass das Muttersein das sei, was sie auf der Welt am meisten liebe.