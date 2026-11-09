Stars Joe Biden spricht offen über Krebs-Erkrankung: ‚Manchmal bremst es mich aus‘

Joe Biden - October 2023 - Avalon - Address to the Nation BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 11:00 Uhr

Joe Biden spricht offen über Krebs-Erkrankung.

Joe Biden lässt sich von seiner Krebserkrankung nicht unterkriegen, muss aber inzwischen kürzertreten.

Der frühere US-Präsident hat eingeräumt, dass ihn die Krankheit körperlich ausbremst. Gleichzeitig gibt es offenbar positive Nachrichten von seinen Ärzten: Sie seien ermutigt von seinem bisherigen Ansprechen auf die Behandlung. Der 83-Jährige hat sich nun mit einem persönlichen Statement an seine Anhänger gewandt und dabei auch erklärt, warum er die geplante Werbung für seine neuen Memoiren einschränken muss. Sein Buch ‚Promise Me, America‘ soll am 17. November erscheinen. Darin blickt Biden auf seine Präsidentschaft zurück, schildert wichtige politische Entscheidungen und beschreibt die Herausforderungen seiner Amtszeit. Doch während der Arbeit an dem Buch erhielt der Demokrat eine schwerwiegende Diagnose: Prostatakrebs in einer aggressiven Form.

In einer auf Instagram veröffentlichten Nachricht erklärte Biden, dass seine Ärzte mit den bisherigen Behandlungsergebnissen zufrieden seien. „Meine Ärzte sind weiterhin ermutigt davon, wie ich auf die Behandlung angesprochen habe. Die Gebete, die freundlichen Worte und die Genesungswünsche so vieler Menschen bedeuten mir, Jill und unserer Familie mehr, als ihr euch vorstellen könnt“, schrieb er mit Blick auf seine Ehefrau Jill Biden.

Ganz spurlos geht die Erkrankung allerdings nicht an dem ehemaligen Präsidenten vorbei. Eigentlich hatte Biden zahlreiche Gespräche und öffentliche Termine geplant, um seine Memoiren vorzustellen. Nun muss er seine Pläne deutlich reduzieren. „Manche Tage sind besser als andere. Die Krankheit hat mich nicht aufgehalten. Aber manchmal bremst sie mich aus“, räumte Biden ein. Deshalb werde er leider nicht an so vielen Veranstaltungen rund um sein Buch teilnehmen können, wie ursprünglich vorgesehen. Er hoffe jedoch, dass die Inhalte auch ohne zahlreiche persönliche Auftritte für sich sprechen würden.

Dabei zeigte sich der 83-Jährige kämpferisch und erinnerte an einen Rat seines Vaters: „Champ, wenn du zu Boden gehst, steh wieder auf.“ Diese Lebensweisheit helfe ihm auch in seiner jetzigen Situation. Zugleich verband Biden seine Botschaft mit einem Bekenntnis zu den Idealen der Vereinigten Staaten. Das Land sei auf der Vorstellung gegründet, dass alle Menschen gleich geschaffen seien. Diese Überzeugung dürfe niemals verloren gehen. Biden hatte seine Krebserkrankung im Mai 2025 öffentlich gemacht. Später wurde bekannt, dass sich der Tumor bereits auf seine Knochen ausgebreitet hatte. Zu seinem Behandlungsplan gehörten Bestrahlungen und eine Hormontherapie. Wie lange die Behandlung noch andauern wird, ist bislang nicht bekannt.