Stars Joni Mitchell erklärt, warum sie die US-Staatsbürgerschaft angenommen hat

Joni Mitchell obtains US citizenship - October 2026 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2026, 11:06 Uhr

Joni Mitchell erklärt, warum sie die US-Staatsbürgerschaft angenommen hat.

Joni Mitchell hat die US-Staatsbürgerschaft angenommen, um wählen zu können.

Die Sängerin des Songs ‚Both Sides Now‘, die 1965 ihre Heimat Kanada verließ und in die USA zog, gab Anfang der Woche bekannt, dass sie inzwischen beide Staatsangehörigkeiten besitzt. Nun erklärte sie, warum sie den offiziellen Schritt vollzogen hat. Sie folgt damit dem Beispiel von Neil Young, der 2020 ebenfalls die US-Staatsbürgerschaft annahm. Damals erklärte er, dass er bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump stimmen wolle. Im Interview mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘ sagte Joni Mitchell: „Ich bin US-Staatsbürgerin geworden, damit ich wählen kann. Ich bin stolz darauf, wie Neil Young eine stolze Kanadierin mit amerikanischer Staatsbürgerschaft zu sein.“

Die 82-jährige Sängerin hat sich aus dem Musikgeschäft zurückgezogen, um sich ihrer „ersten Liebe“, der Malerei, zu widmen. Am 4. November veröffentlicht sie ‚NEWS‘, eine Sammlung von 23 Kunstwerken, die Songtexte, Slogans und Bildmotive miteinander verbinden und sich kritisch mit dem rund um die Uhr laufenden Nachrichtenzyklus auseinandersetzen. Auf der Rückseite von ‚NEWS‘ heißt es: „Vor Kurzem habe ich mich aus der Musik zurückgezogen, um meiner ersten Liebe, der Malerei, nachzugehen. Als George Bush Präsident war und die Zwillingstürme in New York angegriffen wurden, schuf ich eine Reihe politischer Gemälde. Angesichts der aktuellen Lage hatte ich das Bedürfnis, meine Besorgnis zum Ausdruck zu bringen. Es ist die Pflicht eines Künstlers, seine Stimme zu erheben.“

Die Gemälde aus ‚NEWS‘ werden am 29. und 30. Oktober in der Galerie LA Louver in Venice, Kalifornien, ausgestellt. Das Werk erscheint in einer regulären Ausgabe. Darüber hinaus werden 500 von Hand nummerierte und signierte Exemplare über Joni Mitchells Website sowie über Julien’s Publishing verkauft. Letzterer veranstaltet außerdem eine exklusive Auktion der ersten zehn nummerierten Bücher. Diese läuft noch bis zum 29. Oktober. Sämtliche Erlöse kommen der American Civil Liberties Union (ACLU), dem St. Jude Children’s Research Hospital, der Organisation Save the Children und der American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) zugute.

Vor zwei Jahren kritisierte Mitchell bei einem Auftritt mit ihrer Konzertreihe Joni Jam im Hollywood Bowl US-Präsident Donald Trump scharf. Gleichzeitig bedauerte sie, dass sie damals nicht die Möglichkeit hatte, ihre Stimme auch an der Wahlurne einzubringen. Sie sagte: „F*** Donald Trump. Ich wünschte, ich könnte wählen … Ich bin Kanadierin. Ich bin eine dieser verdammten Einwanderinnen.“