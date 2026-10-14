Stars ’62 Jahre hat es gedauert‘: Joni Mitchell wird US-Staatsbürgerin

Joni Mitchell obtains US citizenship - October 2026 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2026, 11:27 Uhr

Joni Mitchell ist 62 Jahre, nachdem sie Kanada erstmals verlassen hatte, US-Staatsbürgerin geworden.

Joni Mitchell ist offiziell US-Staatsbürgerin geworden.

Die 82-jährige Sängerin reiste 1965 erstmals aus ihrer Heimat Kanada in die USA. Damals begleitete sie ihren damaligen Ehemann Chuck Mitchell. Die beiden lebten mehrere Jahre in Detroit, bevor sie kurze Zeit in New York verbrachte und sich schließlich Ende der 1960er-Jahre in Kalifornien niederließ. Dort lebt sie bis heute. Nun ist Mitchell Staatsbürgerin des Landes geworden, in dem sie den größten Teil ihres Erwachsenenlebens verbracht hat.

Zu einem lächelnden Foto, auf dem sie eine amerikanische Flagge hält, schrieb die ‚Both Sides, Now‘-Interpretin in den sozialen Medien: „Eine Reise, die vor 62 Jahren begann.“ Mitchell teilte außerdem ein kurzes Video von dem Moment, in dem ihr Name während der Einbürgerungszeremonie aufgerufen wurde. Ihr Ex-Freund Graham Nash, der aus Großbritannien stammt und 1978 die US-Staatsbürgerschaft erhielt, gratulierte Mitchell in den Kommentaren zu ihrem Beitrag. Dort schrieb er: „Glückwunsch, Joan! Gerade noch rechtzeitig, um wählen zu gehen!“

Warum sich die Künstlerin gerade zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben für die doppelte Staatsbürgerschaft entschieden hat, ist unklar. Vor zwei Jahren kritisierte sie als Gastgeberin eines „Joni Jam“ in der Hollywood Bowl US-Präsident Donald Trump und bedauerte, dass sie ihre Stimme nicht offiziell bei einer Wahl abgeben könne. „F*** Donald Trump. Ich wünschte, ich könnte wählen … Ich bin Kanadierin. Ich bin eine dieser schrecklichen Einwanderinnen“, sagte Mitchell damals.

Die ‚Big Yellow Taxi‘-Sängerin hatte Los Angeles früher als ihren „Arbeitsplatz“ bezeichnet. Die kanadische Provinz British Columbia, wo sie Immobilien besitzt, beschrieb sie dagegen als ihren „Herzschlag“. Anfang dieses Jahres kehrte Mitchell erstmals seit „vielen, vielen Jahren“ nach Kanada zurück. Bei den Juno Awards in Hamilton, Ontario, nahm sie einen Preis für ihr Lebenswerk entgegen. Überreicht wurde ihr die Auszeichnung von Premierminister Mark Carney.