Stars Jimmy Kimmel verspottet Donald Trump nach Wahlschlappe der Republikaner

Jimmy Kimmel - Getty - 2026 - Critics Choice Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2026, 11:00 Uhr

Jimmy Kimmel ist der erste US-Late-Night-Moderator, der auf die "blaue Welle" reagiert, nachdem die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit gewonnen haben.

Jimmy Kimmel hat Donald Trump nach den US-Zwischenwahlen 2026 mit bissigen Kommentaren aufgezogen.

Nachdem die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit errungen haben, scherzte der Late-Night-Moderator, nun beginne für die Republikaner die „Rote Hochzeit“. Die Wahlergebnisse bedeuten einen schweren Rückschlag für den US-Präsidenten und seine Partei. Zwar gingen am Dienstag (3. November) keine der großen Late-Night-Shows live auf Sendung, doch ABCs ‚Jimmy Kimmel Live!‘ wurde später als gewöhnlich aufgezeichnet, damit der TV-Star bereits auf die ersten Ergebnisse reagieren konnte.

In seinem Monolog bestätigte der 58-Jährige den Sieg der Demokraten im Repräsentantenhaus und machte dafür Trump verantwortlich. Die blaue Welle sei nun angekommen, erklärte Kimmel, bevor er mit einer Anspielung auf ‚Game of Thrones‘ ergänzte: „Und jetzt beginnt die Rote Hochzeit.“ Anschließend spielte der Moderator auf Trumps jüngste Äußerungen über die Hinterteile bestimmter Personen an. Nach all den Diskussionen über Nicki Minaj und Jon Husted erklärte Kimmel spöttisch, das einzige Hinterteil, an das Trump an diesem Abend denken müsse, sei dasjenige, das ihm gerade kräftig versohlt worden sei.

Auch Trumps Verhalten am Wahltag nahm er aufs Korn. Der US-Präsident habe die Berichterstattung von Fox News verfolgt und dabei versucht, „sich selbst einen Aufstand zu bescheren“. Kimmel spottete: „Aus dem Weißen Haus heißt es, dass ihm bereits die Behälter für Dip-Saucen ausgegangen sind, die er gegen den Fernseher werfen kann. Mann, Mann, Mann – ich möchte heute Abend wirklich nicht der DoorDash-Fahrer sein, der Trump seine Papa John’s Pizza liefert.“

Auch andere Hollywood-Stars reagierten auf das Wahlergebnis. Henry Winkler schrieb auf X, dass „Träume tatsächlich wahr“ würden. Bette Midler zeigte sich auf Instagram ebenfalls begeistert und schrieb: „Ich bin überglücklich! Was für ein großartiger Abend. Danke, Amerika! Ihr habt euer geliebtes Land gerettet!“ Trump betonte unterdessen, dass er bereit sei, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten und das Wahlergebnis anzuerkennen. Gegenüber der ‚New York Times‘ erklärte er: „Wir werden wahrscheinlich eine Lösung finden.“ Auf Truth Social behauptete Trump allerdings, seine Partei hätte einen Erdrutschsieg eingefahren, wenn sein eigener Name auf dem Stimmzettel gestanden hätte.