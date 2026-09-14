Musik Joe Hahn: Linkin Park mussten bei neuer Doku ‚Unshatter‘ ihre ‚Narben‘ zeigen

Joe Hahn, Mike Shinoda and Collin Brittain - Mariah Carey MusiCares 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2026, 18:00 Uhr

Laut Joe Hahn spiegelt der neue Film 'Unshatter' die Reise von Linkin Park durch Trauer, Neuanfang und "Heilung" wider.

Joe Hahn erklärt, dass Linkin Park bei der Arbeit an der neuen Dokumentation ‚Unshatter‘ lernen mussten, ihre „Narben“ zu zeigen.

Der Turntablist und Regisseur des Films spricht über den emotionalen Ansatz des Projekts und darüber, wie die Band sich nach dem Tod von Frontmann Chester Bennington 2017 neu aufstellte. Im Gespräch mit ‚BBC News‘ erklärte Hahn: „Das Wichtige ist, es nicht komplett zu reparieren, sondern eine Art Heilung zuzulassen und keine Angst davor zu haben, seine Narben zu zeigen.“ Der Titel ‚Unshatter‘ stammt von einem ihrer Songs und habe laut Hahn genau zu der Haltung gepasst, mit der die Band an die neue Musik heranging.

Hahn sprach außerdem darüber, wie Linkin Park – neben ihm bestehend aus Mike Shinoda, Dave „Phoenix“ Farrell und Brad Delson – mit Sängerin Emily Armstrong neue Energie fanden. Ihre Ankunft prägte die ‚From Zero‘-Ära entscheidend. „Wir haben eine bestimmte Energie, und ihre ist auf eine Art dynamischer, die Chester sehr ähnlich ist“, erklärte Hahn. Gleichzeitig betonte er, dass Armstrong und Bennington zwei unterschiedliche Menschen seien. Als die Band diesen Funken spürte, sei den Musikern klar geworden, dass sie genau diese fehlende Zutat für das neue Projekt gefunden hätten.

Nach Bourdons Rückzug aus der Gruppe bekamen Linkin Park außerdem einen neuen Schlagzeuger: Colin Brittain. Bourdon hatte sich nach Benningtons Tod und der anschließenden Pause der Band von der Gruppe distanziert. Hahn äußerte sich auch zu der Kritik an der Entwicklung der Rockband. Fans würden ihre eigenen Vorstellungen darauf projizieren, was Linkin Park sei und sein dürfe. „Man muss die Dinge einfach sein lassen, und dann wird etwas Großartiges daraus entstehen“, stellte er klar.

‚Unshatter‘ kommt am 30. September weltweit in die Kinos. Die Doku begleitet Linkin Park von ersten Sessions Anfang 2022 über die Entstehung von ‚From Zero‘ bis zur Rückkehr auf die Bühne in São Paulo, Brasilien. Zu sehen sind seltenes Archivmaterial, Studioaufnahmen, Backstage-Momente und Live-Performances. Der Film läuft sowohl in regulären Kinos als auch in SCREENX, 4DX und Ultra4DX. Das begleitende Live-Album ‚Unshatter (Live in São Paulo)‘ erscheint am 25. September. ‚Somewhere I Belong (Live in São Paulo)‘ ist bereits erhältlich.