Film John Boyega deutet ‚Star Wars‘-Rückkehr an und bestätigt Gespräche mit Lucasfilm

John Boyega attends the 2025 Pirelli Calendar VIP Gala at Natural History Museum - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 11:00 Uhr

Der britische Schauspieler hat einen großen Hinweis darauf gegeben, dass er zu der Science-Fiction-Reihe zurückkehren könnte.

John Boyega hat Gespräche mit Lucasfilm über eine mögliche Rückkehr zu ‚Star Wars‘ geführt.

Der 34-jährige Schauspieler verkörperte Finn in der Sequel-Trilogie der Science-Fiction-Reihe – ‚Das Erwachen der Macht‘, ‚Die letzten Jedi‘ und ‚Der Aufstieg Skywalkers‘ – und könnte bald wieder in eine weit, weit entfernte Galaxie zurückkehren.

Während eines Panels auf der MEGACON in Orlando wurde Boyega gefragt, ob er seine Rolle in zukünftigen ‚Star Wars‘-Projekten erneut übernehmen würde. Ein Fan rief: „Hol Dave [Filoni, Lucasfilm-Präsident] ans Telefon.“ Boyega ließ daraufhin eine große Andeutung fallen, indem er antwortete: „Das habe ich tatsächlich schon.“

Die Fans müssen nicht lange auf den nächsten Film warten: ‚The Mandalorian And Grogu‘ mit Pedro Pascal, Sigourney Weaver und Jeremy Allen White soll am 20. Mai 2026 erscheinen. Es wird der erste ‚Star Wars‘-Film seit ‚Der Aufstieg Skywalkers‘ aus dem Jahr 2019 sein.

Bereits im vergangenen Jahr erklärte Boyega, dass er große Veränderungen an den Sequels vorgenommen hätte, wenn er selbst Produzent gewesen wäre. Laut ‚Popverse‘ sagte er auf der Florida Supercon 2025: „Es wäre verrückt gewesen. Als Erstes hätten wir Han Solo, Luke Skywalker und all diese Figuren nicht gestrichen. Das hätten wir nicht gemacht. Das Erste, was wir tun würden, wäre, ihre Geschichten und ihr Vermächtnis zu vollenden.“ Er hätte einen „guten Moment geschaffen, um den Staffelstab zu übergeben“.

Boyega hätte sich zudem an Geschichten aus den Online-Spielen ‚Star Wars: The Old Republic‘ und ‚Star Wars: The Force Unleashed‘ orientiert, um das Universum zu erweitern. „Ich würde versuchen, das Star-Wars-Universum so weit wie möglich auszubauen und gleichzeitig den Kanon zu respektieren. Wenn wir den Kanon erweitern, müssen wir das innerhalb der entsprechenden Grenzen tun, die ihm treu bleiben“, schilderte er.

2020 enthüllte Boyega, er habe sich im Franchise „an den Rand gedrängt“ gefühlt. „Was ich Disney sagen würde: Bringt keinen schwarzen Charakter heraus, vermarktet ihn als viel wichtiger für das Franchise, als er tatsächlich ist, und drängt ihn dann in den Hintergrund. Das ist nicht gut. Ich sage das ganz offen“, offenbarte er im Gespräch mit dem britischen ‚GQ‘-Magazin. Drei Jahre später erklärte Boyega jedoch gegenüber ‚TechRadar‘, er sei „offen für alle Möglichkeiten“, was ‚Star Wars‘ angeht.