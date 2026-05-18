Stars John Cena gesteht Fehler zu Beginn seiner Hollywood-Karriere

John Cena - Fast X - Rome Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2026, 09:00 Uhr

John Cena hat zugegeben, dass sein erster Schritt nach Hollywood dazu führte, dass er aus der Filmindustrie praktisch ausgeschlossen wurde.

Der 49-jährige ehemalige Wrestler gab zu, dass er seine Schauspielkarriere beinahe verloren hätte, weil er das Filmemachen nach seinem Durchbruch bei der WWE nicht ernst genommen hatte. Er sprach darüber, als er im Vorfeld des 20-jährigen Jubiläums von ‚The Marine‘ – dem Actionfilm, der sein Kinodebüt markierte, nachdem er zu einem der prägenden Stars der WWE der 2000er Jahre geworden war – über seine frühen Jahre im Kino reflektierte.

Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin sagte Cena, der Übergang von ausverkauften Wrestling-Arenen zu stillen Filmsets habe sich als weitaus schwieriger erwiesen, als er erwartet hatte. Über die Dreharbeiten zu ‚The Marine‘ erklärte er: „[Das] ist so traurig zu sagen, aber ich muss ehrlich sein. Das [‚The Marine‘] hat dazu geführt, dass ich diese (Schauspiel-)Chancen so gut wie verloren habe. Ich wurde 2009, 2010 so gut wie aus dem Filmgeschäft vertrieben. Es war meine eigene Schuld.“

Cena erklärte, dass er Schwierigkeiten hatte, sich von der Live-Atmosphäre der WWE – wo die Reaktionen des Publikums unmittelbar sind – an das langsamere Tempo der Filmproduktion anzupassen. Er fügte hinzu: „Filme zu drehen ist ein geduldiger Prozess, und jeder dort hat eine wichtige Rolle, und ich kam aus einer Welt der Live-Auftritte, wo das ganz anders ist. Und man muss bedenken, dass ich 2004, verdammt noch mal, Mitte 20 war und WWE-Champion.“

‚The Marine‘ erhielt bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2006 gemischte Kritiken. Der Darsteller, dessen Karriere sich später auf große Filmreihen wie ‚Fast and Furious‘, ‚Transformers‘ und DCs ‚Peacemaker‘ ausweitete, sagte, er sei zu Beginn seiner Schauspielkarriere mit der falschen Einstellung an die Sache herangegangen, als er auf dem Höhepunkt seines Ruhmes bei der WWE stand.

Durch seine markanten Schlagworte, seine enorme Popularität und seine Präsenz im Ring etablierte sich Cena als einer der bekanntesten modernen WWE-Stars. Wie auch Dwayne Johnson und Dave Bautista gelang ihm schließlich erfolgreich der Übergang nach Hollywood, wo er sich ebenfalls als gefragter Schauspieler etablieren konnte.