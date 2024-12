"Ich liebe dich so sehr" John Legend wird 46: Ehefrau Chrissy Teigen postet süßen Liebesbeweis

Chrissy Teigen und John Legend sind seit 2013 verheiratet. (dam/spot)

SpotOn News | 29.12.2024, 12:08 Uhr

Am 28. Dezember wurde der Sänger John Legend 46 Jahre alt. Seine Ehefrau Chrissy Teigen gratulierte ihm mit einem niedlichen Beitrag auf ihrem Social-Media-Profil.

John Legend (46) feierte am 28. Dezember seinen Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentags teilte seine Ehefrau Chrissy Teigen (39) rührende Worte auf ihrem Instagram-Account. "An unser Ein und Alles, die Seele unseres Hauses (ich bin das Herz): Wir lieben dich so sehr. Alles Gute zum 46. Geburtstag. […] Ich liebe dich so sehr, wir lieben dich so sehr. […]", schrieb das Model zu einem Bild von seinem Mann.

Gleichzeitig verriet Teigen, wie der Sänger seinen Geburtstag feierte. Demnach verbrachte Legend ihn mit ihren gemeinsamen Kindern im Londoner Bubble Experience, eine Ausstellung in der englischen Hauptstadt. "Und jetzt sind wir auf dem Weg zum "Der Teufel trägt Prada"-Musical, weil du für jede Art von Date Night zu haben bist, die du kriegen kannst, immer", so Teigen.

Sie gelten seit Jahren als Power-Couple

John Legend und Chrissy Teigen hatten sich 2007 am Set seines Musikvideos "Stereo" kennengelernt. Am 14. September 2013 gaben sie sich schließlich das Jawort. Drei Jahre später erblickte ihr erstes gemeinsames Kind, Töchterchen Luna (8), das Licht der Welt, 2018 folgte Sohn Miles (6). Anfang 2023 machte Tochter Esti (1) Legend und Teigen erneut zu Eltern. Nur rund fünf Monate später hatte eine Leihmutter ihnen Sohn Wren (1) nach einer künstlichen Befruchtung beschert.

2020 verloren Legend und Teigen aufgrund von Schwangerschaftskomplikationen ihren Sohn Jack. Damals nannten sie es eine Fehlgeburt. Zwei Jahre später enthüllte die 39-Jährige in einer Rede beim "A Day of Unreasonable Conversation"-Gipfel, dass es sich tatsächlich um eine Abtreibung gehandelt hatte. "Nennen wir es einfach beim Namen: Es war eine Abtreibung. Eine Abtreibung, um mein Leben zu retten, für ein Baby, das absolut keine Chance hatte", so Teigen.