Stars John Lennon: Er war ein ‚Bully‘ in der Schule

Bang Showbiz | 19.09.2025, 18:00 Uhr

John Lennon war während seiner Schulzeit ein „Bully“ und eine „Plage“, so wird behauptet.

Tom Barry, ein Design- und Technologielehrer an der heutigen ‚The Calderstones School‘ in Liverpool, hat enthüllt, dass das Personal versuchte, „jede Spur“ des verstorbenen Beatles-Musikers zu „entfernen“, nachdem er die Schule verlassen hatte – sogar auf dem Höhepunkt des Ruhms der Fab Four in den 1960ern.

„Als John ging, war er so sehr eine Plage und ein Bully und so sehr ein schlechter Schüler, dass das Schulpersonal nicht anerkennen wollte, dass er jemals zur Schule gegangen ist, und jede Spur von ihm entfernte“, verriet Tom Barry jetzt. „Er wurde nie erwähnt, er wurde während der Beatlemania nie anerkannt. Offenbar kamen Fans an die Schultore und wurden einfach weggeschickt, weil die Schule keine Verbindung zu ihm wollte.“ Der Lehrer fuhr fort: „Sie wollten ihn nicht idolatrisch darstellen und den Schülern vermitteln, dass man herumalbern und ein bisschen ein Bully sein kann und trotzdem erfolgreich wird.“

Lennon besuchte die Schule – die damals ‚Quarry Bank School‘ hieß – zwischen 1952 und 1957, bevor er mit den Beatles globalen Superstarstatus erreichte. Das Fehlverhalten des Stars in der Schule ist in der Vergangenheit gut dokumentiert worden, und Strafarbeiten-Zettel, die 2013 versteigert wurden, legten seine „extrem freche“ Seite offen. Gründe für Bestrafungen, die seine Lehrer angaben, umfassten „Sabotage“, „Streiten im Unterricht“ und „einfach keinerlei Interesse“. Diese Enthüllungen kamen ans Licht, als Lennons altes Schulpult versteckt auf dem Dachboden der Schule entdeckt wurde, wo Lehrer es wohl lagerten, damit sie sich nicht an seine Zeit dort erinnern mussten. Der Schreibtisch wird nun in einer Ausstellung im ‚Liverpool Beatles Museum‘ zusammen mit anderen Gegenständen aus den Schulzeiten der Mitglieder der ‚Day Tripper‘-Band gezeigt.