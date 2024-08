Film John Wick: Dreharbeiten doch nicht für 2025 geplant

Keanu Reeves - John Wick Chapter 4 Prmiere - TCL Chinese Theatre - LA - 20 03 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 18:00 Uhr

Die Dreharbeiten zum fünften ‚John Wick‘-Film werden nicht nächstes Jahr beginnen.

Gerüchte, dass der nächste Teil des Action-Franchise im Jahr 2025 in Produktion gehen wird, kursieren online, aber Insider haben ‚Collider‘ nun mitgeteilt, dass es eben nur das sind: Gerüchte. Die Dreharbeiten für den Streifen sollen nicht im nächsten Jahr beginnen.

Die Brancheninsider fügten hinzu, dass konkrete Pläne für eine Fortsetzung von ‚John Wick: Chapter 4‘ irgendwann in die Tat umgesetzt werden könnten. Aktuell konzentriert sich Regisseur Chad Stahelski allerdings ausschließlich auf seinen kommenden Film ‚Highlander‘, in dem Henry Cavill die Hauptrolle spielt und der Anfang nächsten Jahres mit den Dreharbeiten vor Ort in Schottland beginnen soll.

Nach dem Erfolg von ‚John Wick: Chapter 4‘ – der 440,1 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielte, als er 2023 in die Kinos kam – kündigte Lionsgate-Vorsitzender Joe Drake an, dass ein fünfter Teil der Serie im Studio in Entwicklung sei. Es gab allerdings keine Bestätigung, ob Keanu Reeves (59) seine Rolle als titelgebender Attentäter wieder aufnehmen würde. Auch wenn die Hauptfigur der Serie am Ende des vierten Films scheinbar umgekommen ist, verriet Stahelski, dass er offen für eine Rückkehr zum Franchise sei, wenn die Geschichte stimme. Er erzählte ‚Screen Rant‘: „Ich bin sehr verliebt in die Charaktere und die Welt, die wir erschaffen haben. Will ich andere Dinge ausprobieren? Ja. Aber um brutal ehrlich zu sein, wenn ich schlau und gut genug wäre, einen Weg zu finden, die Geschichte fortzusetzen, würde ich es tun.“