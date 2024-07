Stars Johnny Depp: In keiner festen Beziehung

Johnny Depp - April 2024 - Getty Images - Jeanne du Barry UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2024, 10:00 Uhr

Der Schauspieler st nicht mit Yulia Vlasova zusammen.

Johnny Depp ist nicht mit Yulia Vlasova zusammen.

Der ‚Fluch der Karibik’-Schauspieler wurde kürzlich mit dem 29-jährigen Model in Verbindung gebracht, doch Insider haben betont, dass die beiden nicht offiziell in einer Beziehung sind. Ein Insider erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „[Johnny] trifft sich gelegentlich mit Yulia Vlasova. Sie kennen sich schon seit ein paar Jahren und sehen sich, wenn sie können.” Ein anderer Insider verriet dem ‚People‘-Magazin, dass die beiden sich nicht als „Freund/Freundin“ bezeichnen lassen. „Sie sehen sich hier und da”, so der Wissende. Die beiden haben sich mutmaßlich zum ersten Mal im August 2021 auf dem 55. Internationalen Filmfestival in Karlovy Vary getroffen, damals hatte Yulia Bilder von ihnen zusammen auf Instagram geteilt.

Kürzlich wurde berichtet, dass der ‚Black Mass‘-Schauspieler – der zwei Kinder mit seiner früheren Partnerin Vanessa Paradis hat und zuvor mit Lori Anne Allison und Amber Heard verheiratet war – sich nach dem Ende seines erbitterten Rechtsstreits mit der ‚Aquaman‘-Darstellerin „darauf konzentriert, sein Leben weiterzuführen”. Eine Quelle sagte dem ‘People’-Magazin: „Er ist sehr beschäftigt. Es gibt eine Menge guter Ablenkungen, also hat er nicht so viel Zeit, um sich an die dunklen Zeiten zu erinnern.”