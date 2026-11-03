Film Johnny Depp ist zu ‚Fluch der Karibik‘-Rückkehr bereit – unter einer Bedingung

Johnny Depp - Avalon - 2006 - Pirates of the Caribbean Dead Mans Chest - Jack Sparrow BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2026, 10:00 Uhr

Johnny Depp verkörperte Captain Jack Sparrow in 'Fluch der Karibik'. Nun spricht er über eine mögliche Rückkehr zum Franchise.

Johnny Depp kann sich eine Rückkehr als Captain Jack Sparrow in einem sechsten Teil von ‚Fluch der Karibik‘ vorstellen.

Allerdings knüpft der Schauspieler sein Comeback an eine bestimmte Voraussetzung: Die Geschichte müsse einen „würdigen Abschluss“ bekommen. Während seines Verleumdungsprozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard hatte Depp noch erklärt, Disney habe ihn aus der Filmreihe gestrichen und er werde unter keinen Umständen zurückkehren. Die Geschworenen kamen damals zu dem Schluss, dass Heard Depp in einem 2018 veröffentlichten Gastbeitrag für die ‚Washington Post‘ verleumdet hatte. Inzwischen klingt der 63-Jährige jedoch versöhnlicher. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ erklärte er: „Das Einzige, woran ich wirklich beteiligt sein möchte, ist, ihnen einen besseren Abschluss zu ermöglichen.“

Eine weitere Voraussetzung für seine Rückkehr wäre die Beteiligung von Produzent Jerry Bruckheimer, der bereits für die bisherigen Filme verantwortlich zeichnete. Mit ihm würde Depp jederzeit wieder zusammenarbeiten. „Wenn es um Jerry geht, vertraue ich ihm. Uns verbindet eine tiefe Freundschaft“, betonte der Star. Bereits im August hatte Bruckheimer gegenüber ‚Deadline‘ bestätigt, dass Gespräche mit Depp über einen sechsten Film laufen. Gemeinsam mit Drehbuchautor Ted Elliott, der bereits an früheren Teilen der Reihe beteiligt war, werde derzeit am Skript gearbeitet.

Insidern zufolge soll Jack Sparrow allerdings nicht mehr die Hauptfigur sein. Stattdessen könnte Margot Robbie eine zentrale Rolle übernehmen. Das neue Konzept wurde als Weiterentwicklung der Filmreihe beschrieben. Bruckheimer hatte zuvor auch Spekulationen zurückgewiesen, wonach sich die Handlung um Robbies Figur und den Sohn von Captain Jack Sparrow drehen könnte. Unterdessen schloss Regisseur Gore Verbinski, der die ersten drei Filme inszenierte, eine Rückkehr aus. Gegenüber ‚ScreenRant‘ erklärte er im Januar, dass er nach drei Filmen andere Geschichten erzählen wolle.

Orlando Bloom, der in der ursprünglichen Trilogie Will Turner verkörperte, zeigte sich hingegen offen für eine Rückkehr. Im Oktober 2025 erklärte er gegenüber ‚Deadline‘, dass das Publikum derzeit besonders auf Nostalgie reagiere. „Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, bei der wir die alte Truppe wieder zusammenbringen“, deutete er an. Keira Knightley, die Will Turners große Liebe Elizabeth Swann spielte, erteilte dem Franchise wiederum eine klare Absage. Im September 2025 stellte sie gegenüber ‚People‘ klar: „Ich glaube, meine Piratenzeit ist vorbei.“