Zweite Regie-Arbeit Johnny Depps Biopic „Modi“: Premiere beim Filmfestival San Sebastian

Johnny Depp, hier 2023 beim Red Sea Film Festival abgelichtet, stellt seinen neuen Film im September beim Filmfestival San Sebastian vor. (lau/spot)

SpotOn News | 20.08.2024, 20:52 Uhr

Hollywoodstar Johnny Depp wird seine Regie-Arbeit "Modi" auf dem Filmfestival San Sebastian vorstellen. Auch Altstar Al Pacino ist in dem Künstler-Biopic zu sehen.

Erst zwei Mal hat Hollywoodstar Johnny Depp (61) in seiner langen Karriere Regie geführt. Nach seinem nicht sonderlich wohlwollend aufgenommenen Regie-Debüt "The Brave" aus dem Jahr 1997 ist jetzt das Biopic "Modi" über den weltberühmten Maler Amedeo Modigliani (1884-1920) fertig – und wird auf dem 72. Internationalen Filmfestival von San Sebastián Weltpremiere feiern, wie es auf der Webseite des Festivals heißt.

Biopic "Modi" über drei Tage im Leben von Amedeo Modigliani

"Modi – Three Days on the Wing of Madness", wie der längere Titel des Films lautet, wird in San Sebastián außer Konkurrenz gezeigt. Regisseur Depp erhielt im Jahr 2021 in der baskischen Küstenstadt bereits den Donostia Award für sein Lebenswerk. In "Modi" erzählt der Star-Schauspieler "eine Geschichte über Kunst, Liebe und Ablehnung", wie es in der offiziellen Beschreibung des Films heißt. Seiner Hauptfigur folgt Regisseur Depp während 72 chaotischen Stunden in Paris zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Modigliani zweifelt hier an seiner Kunst und möchte seine Karriere beenden. Freunde und Weggefährten wollen ihn von diesem Vorhaben abbringen.

Die Hauptfigur verkörpert der renommierte italienische Darsteller Riccardo Scamarcio (44). Auch Altstar Al Pacino (84), der das Filmprojekt erst an Depp herantrug, übernimmt eine Rolle. Der 84-Jährige spielt den französischen Kunstsammler Maurice Gangnat (1856-1924). Der bekannte britische Darsteller Stephen Graham (51) verkörpert den Kunsthändler Leopold Zborowski (1889-1932). Einen deutschen Kinostarttermin für "Modi" gibt es gegenwärtig noch nicht. Das Filmfestival von San Sebastián findet in diesem Jahr vom 20. bis zum 28. September statt.