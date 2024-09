Stars JoJo: Sie hielt sich zu stark für Sucht

JoJo - Joanna Levesque - Le Jardin Grand Opening - June 2015 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2024, 10:27 Uhr

JoJo dachte lange, dass sie niemals unter Suchtproblemen leiden wird.

Die 33-jährige Popsängerin wurde bereits als Teenagerin berühmt und litt im frühen Erwachsenenleben unter Drogen- und Alkoholproblemen. JoJos Eltern Diana und Joel hatten in ihrem Leben beide mit Abhängigkeiten zu kämpfen, doch ihre Tochter glaubte lange Zeit, dass sie selbst stark genug sei, der Versuchung zu widerstehen. Gegenüber ‚PEOPLE‘ erklärte JoJo: „Eine Weile lang war ich super selbstgerecht und dachte, dass ich nie wie meine Eltern werden würde. Ich sagte mir: ‚Nein, denn ich bin die Stärkste. Ich bin super stark.‘ Aber dann dachte ich mir: ‚Oh, was ich hier mache ist weder besser noch schlechter. Ich bin das Kind meiner Eltern und ich muss aufwachen und sehen, was in mir passiert.‘“

Für ihre Mutter hat JoJo, die mit bürgerlichem Namen Joanna Levesque heißt, heute nichts als Bewunderung übrig. „Ich bewundere sie für viele Dinge“, so die ‚Leave (Get Out)‘-Interpretin im Interview. „Dass sie clean ist, dass sie sich um ihre Gesundheit sorgt und dass sie Verantwortung übernimmt. Das liebe ich so sehr an ihr. Sie ist so eine wunderbare Person.“