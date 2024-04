DKMS feiert Erfolg Joko & Klaas: Schatzsuche bringt ihnen Auszeichnung ein

Joko und Klaas haben mit der Schatzsuche nicht nur den Finder glücklich gemacht. (smi/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 16:51 Uhr

Ihre im Duell mit ProSieben gewonnene Sendezeit haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schon häufiger für den guten Zweck eingesetzt. So auch bei der Schatzsuche vor wenigen Monaten. Dafür gibt es jetzt den Preis einer Krebsinitiative.

Mit ihrer Schatzsuche, die sie nach ihrem Sieg bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" veranstalteten, haben Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) nicht nur einen Kandidaten reich gemacht. Das Moderatorenduo hat mit dieser Aktion im November 2023 auch Aufmerksamkeit für die Spende von Stammzellen generiert. Dafür erhalten sie nun den YES!Award Ring of Courage der Initiative yeswecan!cer. Dies gab die gemeinnützige Organisation aus Berlin bekannt.

Die Verleihung des Ring of Courage findet am 4. Mai im Rahmen der YES!CON in Berlin statt. Es handelt sich dabei um die größte Krebs-Convention in Deutschland. "Euer kontinuierliches, intelligentes, empathisches und großherziges Engagement für essenzielle Gesundheitsthemen und das zentrale Solidaritätsprinzip sind von unschätzbarem Wert für alle Krebs-Betroffenen", sagte yeswecan!cer-Gründer Jörg A. Hoppe.

Im November 2023 hatten Joko und Klaas die Sendezeit, die sie gegen ProSieben gewonnen haben, für eine Aktion mit der Knochenmarkspenderdatei DKMS eingesetzt. Sie versteckten einen Koffer mit einer Million Euro irgendwo in Deutschland. Während der mehrtägigen Schatzsuche baten sie die Zuschauer, sich als Stammzellenspender zu registrieren.

38.000 Registrierungen für Stammzellendatei dank Schatzsuche

Mit Erfolg. Schon nach 24 Stunden war das Ziel von 10.000 Neuregistrierungen übertroffen. Insgesamt forderten laut DKMS mehr als 38.000 Personen ein Set an. Wie die Organisation, die sich der Bekämpfung von Blutkrebs verschrieben hat, jetzt mitteilte, konnten dadurch schon drei Menschen mit einer Stammzellenspende versorgt werden.

"Wir wollten, dass vor allem die DKMS und damit viele Knochenkrebskranke direkt etwas von der Aktion haben", erklärte Joko Winterscheidt jetzt. "Ich finde es wichtig, den lebensbejahenden Aspekt hervorzuheben und Menschen, die Gefahr laufen, wegen ihrer Diagnose in große Hoffnungslosigkeit zu verfallen, mit viel positivem Engagement aus dieser emotionalen Einbahnstraße herauszuholen", sagte Klaas Heufer-Umlauf.