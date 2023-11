Stars Joko und Klaas: Kritik für Gewinnspielaktion

Joko und Klaas - Oct 12 BangShowbiz

Die beiden TV-Stars nutzen ihre Sendezeit erstmals nicht für kritische Themen.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sorgen mit einem angekündigten Gewinnspiel für Kritik.

Die beiden TV-Stars treten in ihrer Show ‚Joko Klaas gegen ProSieben‘ regelmäßig gegen ihren Arbeitgeber an, um sich Zeit auf ihrem Heimatkanal zu erspielen. In der aktuellen Staffel konnte das Moderatorenduo bereits zwei Siege einfahren, was insgesamt 30 Minuten Sendezeit auf ProSieben entspricht. Ihre Slots nutzten Joko und Klaas in der Vergangenheit dazu, soziale und politische Themen aufzugreifen und ihr Publikum zum Nachdenken anzuregen. Dieses Mal, so kündigten die beiden Entertainer jetzt an, planen sie jedoch ein Gewinnspiel, das dem Sieger oder der Siegerin eine Million Euro einbringen soll. Dazu werden sie bis zum 14. November täglich um 20:15 Uhr jeweils fünf Minuten lange Rätsel ausstrahlen lassen, die am Ende zur Lösung des Gewinnspiels führen. „Wir werden einen Schatz verstecken und jeder von Ihnen hat die Möglichkeit, ihn zu finden“, erklärte Joko die Schnitzeljagd am Mittwochabend (8. November) im TV.

Bei Teilen ihrer Fangemeinde stoßen Joko und Klaas mit dieser Entscheidung jedoch auf Kritik. Auf Instagram schrieb beispielsweise ein enttäuschter Zuschauer: „Mir hat es besser gefallen, als die 15 Minuten für wichtige Botschaften statt für versteckte Werbezwecke genutzt wurden.“ Andere User sind der Meinung, dass es derzeit durchaus wichtigere Themen gebe, denen Joko und Klaas mit ihrer Sendezeit Priorität geben sollten. „So viel Schmerz, Leid und Ungerechtigkeit auf der Welt, für die man sich einsetzen kann, aber ihr verlost eine Million Euro. Traurig“, stellt ein Instagram-Kritiker fest. Ob Joko und Klaas auf die negativen Kommentare eingehen werden, bleibt abzuwarten.