Neue Hit-Single "Nina" Musikvideo mit Klaas Heufer-Umlauf: Nina Chuba meldet sich zurück

In ihrem neuen Song "Nina" feiert sich Rapperin Nina Chuba auf ironische Weise selbst. (tj/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 12:12 Uhr

Nina Chuba, der neue Shooting-Star der deutschen Rap-Szene, meldet sich mit ihrer neuen Single "Nina" zurück. Im dazugehörigen Video legt Klaas Heufer-Umlauf einen sportlichen Cameo-Auftritt hin.

Im Februar 2023 stürmte Nina Chuba (25) mit ihrem Debütalbum "Glas" und ihrer Hit-Single "Wildberry Lillet" die Spitze der deutschen Charts. Knapp ein Jahr später legt sie am heutigen 12. April mit ihrer neuen Single "Nina" ein selbstbewusstes musikalisches Comeback hin, in dem sie sich auf angenehm ironische Weise selbst feiert.

Video News

Mit dem neuen Song und dem dazugehörigen Video beweist die Rap-Newcomerin, dass deutschsprachiger Rap und Humor durchaus zusammenpasst. Wie in dem Genre üblich, stellt auch "Nina" eine etwas angeberische Lobeshymne auf die Sängerin selbst dar, ist dabei jedoch derartig überzogen, dass die Selbstironie auch dem letzten Gangsta-Rapper nicht verborgen bleiben dürfte.

"Ich sag's dir nicht nochmal, merk dir mein'n Nam'n"

Zu energiegeladenen Dancehall-Beats und dröhnenden Bläser-Sounds macht sie bereits in der ersten Strophe eine unmissverständliche Ansage: "Hallo, hallo, ich bin hier ganz oben / Hochmotiviert, ich musste mich nur kurz erholen / Wer gesagt hat, ich wär weg vom Fenster, hat gelogen / Spiel' die erste Geige, jetzt werd'n andre Saiten aufgezogen". Im einprägsamen Refrain sorgt sie dafür, dass niemand so schnell den Song und ihren Namen wieder aus dem Kopf kriegen wird. Dort heißt es: "Wer ist wieder da? (Nina, Nina, Nina) / Wer macht Träume wahr? (Nina, Nina, Nina) / Wer muss nicht mehr spar'n? (Nina, Nina, Nina) / Ich sag's dir nicht nochmal, merk dir, merk dir mein'n Nam'n."

"Ninalympische Spiele" im Video zur neuen Single

Nicht nur in den Comeback-Hit, auch in das Video zum brandneuen Song hat die Wahlberlinerin eine Menge Arbeit gesteckt, um ihre Fans mit ungebremster Energie in Entzückung zu versetzen. Darin präsentiert sie sich wie eine gefeierte Hochleistungsportlerin des Rap, startet in einem großen Stadion stylische Wettrennen mit sich selbst und lässt sich auf einer überzogenen Pressekonferenz goldene Pokale überreichen.

Unterstützung von Klaas Heufer-Umlauf

Ihr Kumpel Klaas Heufer-Umlauf (40), mit dem die Sängerin im vergangenen Jahr bereits einen schrägen "Gen Z- Tatort" für seine Show "Late Night Berlin" drehte, ist in dem Clip mit einem Cameo-Auftritt als Sportmoderator vertreten. Im Studio der "Ninalympics" stellt er im schwarzen Trainingsdress die rhetorische Frage "Wer hat deiner Meinung nach die Spitzenposition auf dem Podium verdient?" ans Publikum. Nina Chuba beantwortet diese Frage dann umgehend und zutreffend selber: "Nina, Nina, Nina".