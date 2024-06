Musik Jon Bon Jovi: Er wünscht sich Langlebigkeit für seine Karriere im Musikgeschäft

Jon Bon Jovi - CNN Heroes 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.06.2024, 16:00 Uhr

Jon Bon Jovi hat sich geschworen, dass er „niemals ein Opfer des Musikgeschäfts werden“ würde.

Der 62-jährige ‚Livin’ on a Prayer‘-Sänger, der als John Francis Bongiovi Jr. geboren wurde, verriet, dass er entsetzt dabei zugesehen habe, wie einer seiner musikalischen Helden, Elvis Presley, von seinem Manager „in die Irre geführt“ wurde, bevor er im August 1977 im Alter von 42 Jahren an einem Herzinfarkt starb.

Jon erzählte in einem Gespräch gegenüber der ‚The Sun‘-Zeitung: „Der Elvis der späten Sechziger im schwarzen Lederanzug? Er war der sexieste Mann der Welt. Am Ende seines Lebens wurde er aber von seinem Manager in die Irre geführt. Ich würde niemals ein Opfer des Musikgeschäfts werden.“ Der Fokus des Musikers auf Langlebigkeit in der Musik passt auch zum Titel des 16. Studioalbums seiner Band, das ‚Forever‘ heißt. Der Star fügte über den Titel und das langjährige Engagement seiner Musikgruppe hinzu: „Ich habe mir einfach gedacht, dass jeder so lange so viel gegeben hat – 40 Jahre lang. Wer weiß schon, ob wir 50 Jahre alt sein werden, geschweige denn Platten aufnehmen werden? Das ist ein guter Meilenstein gewesen.“ Jon sprach auch darüber, dass er seiner Meinung nach die konstante Kraft gewesen sei, die seine Band in den Höhen des Ruhms zusammenhielt.