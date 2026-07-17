Stars Weißes Haus: Kommt Donald Trump zum WM-Finale, nachdem er 102 Spiele verpasste?

Donald Trump Inauguration Jan 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 19:30 Uhr

Das Weiße Haus hat bestätigt, dass Donald Trump das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft besuchen wird, nachdem der US-Präsident die ersten 102 Spiele des Turniers – darunter alle fünf Partien der USA – verpasst hatte.

Donald Trump wird das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft besuchen, nachdem er die ersten 102 Spiele des Turniers verpasst hat.

Der US-Präsident besuchte auch keines der fünf Spiele der US-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet wurde. Am Sonntag (19. Juni) wird er jedoch beim Endspiel im MetLife Stadium anwesend sein, das während der Weltmeisterschaft als New York New Jersey Stadium bezeichnet wurde. Dort trifft Argentinien auf Spanien.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte: „Wir freuen uns auf das Finale am Sonntag, und ich weiß, dass sich auch der Präsident darauf freut, dabei zu sein. Das ist ein würdiger Abschluss eines Turniers, das gezeigt hat, dass Amerika in der Lage ist, die Welt auf der größten Bühne überhaupt zu empfangen.“

Trump wird voraussichtlich außerdem dem Kapitän der siegreichen Mannschaft den WM-Pokal überreichen. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte kürzlich bestätigt, dass er die Trophäe gemeinsam mit dem US-Präsidenten übergeben möchte. Er sagte gegenüber der Schweizer Pay-TV-Sportplattform ‚Blue Sport‘: „Hoffentlich werden wir den Pokal gemeinsam im Finale überreichen. Das war schon immer der Plan, und genauso wurde es auch in der Vergangenheit gehandhabt – der Präsident des Landes, in dem das Finale stattfindet, überreicht die Trophäe gemeinsam mit dem FIFA-Präsidenten.“

Infantino verriet außerdem, dass Trump einige WM-Spiele im Fernsehen verfolgt habe und das Turnier „wirklich sehr genieße“. Er erklärte: „Wir stehen regelmäßig in Kontakt. Fast jeden Tag. Er ist glücklich und genießt das Turnier sehr. Er schaut sich alle Spiele im Fernsehen an.“

Der Schweizer Fußballfunktionär räumte jedoch ein, dass Trump wohl zu viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte, wenn er mehrere Spiele persönlich besucht hätte. Er sagte: „Ich nehme an, er hat noch ein paar andere Dinge zu erledigen … und wenn er im Stadion wäre, würden die Leute fragen: ‚Was macht er im Stadion, wenn auf der Welt so viel passiert?‘ Ich stehe ständig mit ihm und seiner Regierung in Kontakt, die bei der Weltmeisterschaft großartige Arbeit leistet.“

Beim WM-Finale 2022 in Katar überreichte Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, der Emir des Landes, gemeinsam mit Gianni Infantino den Pokal an den argentinischen Kapitän Lionel Messi.