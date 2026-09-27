Film Jon Watts übernimmt Regie beim nächsten ‚Star Wars‘-Film

Jon Watts - Avalon - Spiderman premiere - NYC - June 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2026, 12:00 Uhr

'Spider-Man: No Way Home'-Regisseur Jon Watts wird den nächsten 'Star Wars'-Film inszenieren.

Jon Watts wird beim nächsten ‚Star Wars‘-Film Regie führen.

Der ‚Spider-Man: No Way Home‘-Regisseur kehrt damit zum Franchise zurück. Watts war zuvor als Co-Schöpfer an der Serie ‚Skeleton Crew‘ aus dem Jahr 2024 beteiligt. Nun soll er am ersten Teil der kommenden Trilogie von Simon Kinberg arbeiten, berichtet ‚Knight Edge Media‘. Das Projekt soll als nächstes Kapitel der Skywalker-Saga dienen und Daisy Ridleys Rey, die in der von 2015 bis 2019 erschienenen Trilogie zu sehen war, in irgendeiner Form zurückbringen.

Insider erklärten gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘, dass sich das Projekt noch in der Entwicklung befinde und von Disney noch nicht offiziell grünes Licht bekommen habe. Allerdings scheint es nach dem kommenden Film ‚Star Wars: Starfighter‘, der im nächsten Jahr erscheinen soll, das am weitesten fortgeschrittene Projekt zu sein. Lucasfilm hat sich zu den Berichten bislang nicht geäußert. Unklar ist, ob Watts an einem von dem bereits angekündigten ‚Star Wars: New Jedi Order‘ unabhängigen Film arbeitet oder ob das neue Projekt diesen Film ersetzen wird.

‚New Jedi Order‘ sollte ursprünglich von Sharmeen Obaid-Chinoy inszeniert werden. George Nolfi war als Drehbuchautor verpflichtet worden, nachdem sowohl Steven Knight (‚Peaky Blinders‘) als auch Damon Lindelof (‚Watchmen‘) das Projekt verlassen hatten. Der Film war als Geschichte angelegt, die fünf Jahre nach ‚Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers‘ aus dem Jahr 2019 spielt. Im Mittelpunkt sollte Rey stehen, die den Jedi-Orden für ein neues Zeitalter in der weit, weit entfernten Galaxis wiederaufbaut.

Daisy Ridley hatte zuvor angedeutet, dass sich das Warten auf die „wunderbare“ Geschichte lohnen werde. Auf Fragen nach einem möglichen Erscheinungstermin für ‚New Jedi Order‘ sagte sie im vergangenen Jahr gegenüber ‚ComicBook.com‘: „Ich bin sechs Jahre älter. Ich befinde mich an einem anderen Punkt. Ich glaube, die Geschichte wird wunderbar. Ich glaube, dass sich das Warten lohnen wird. Ich denke, es wird eine Entdeckungsreise werden – wie es bei allen Rollen der Fall ist –, herauszufinden, wo Rey steht, wenn wir sie wieder treffen.“