Stars Jonah Hill ist erneut Vater geworden

Jonah Hill - Mid90s photocall 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler hat bestätigt, dass er jetzt stolzer Zweifach-Papa ist.

Jonah Hill ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Der 42-jährige Schauspieler hat bestätigt, dass er und seine langjährige Partnerin Olivia Millar ein weiteres Kind bekommen haben. Der Hollywood-Star – der 2023 zum ersten Mal Vater wurde – verriet im Gespräch mit Martin Scorsese für das ‚Interview‘-Magazin: „Ich habe jetzt zwei Kinder. Das Einzige, was mich jemals von meiner Familie trennen könnte, ist der Schneideraum. Ich liebe das Schreiben, ich liebe das Drehen, aber der Schnitt … das ist wie jeden Tag Dessert. Sogar die Probleme sind wie Dessert.“

Jonah bezeichnete Olivia außerdem als seine „Ehefrau“, was darauf hindeutet, dass die beiden heimlich geheiratet haben könnten. Er machte diese Aussage, als er über seine neue schwarze Komödie ‚Outcome‘ sprach, in der auch Keanu Reeves, Cameron Diaz und Matt Bomer mitspielen. „Ich habe zu meiner Frau gesagt: ‚[Scorsese] schaut ihn sich am Wochenende an – was, wenn er ihn hasst, aber schon zugesagt hat?'“, scherzte er.

Unterdessen gab Jonah kürzlich zu, dass er eine „schwierige Zeit“ mit dem Ruhm hatte. Der Schauspieler feierte große Erfolge in Hollywood, unter anderem mit Filmen wie ‚Superbad‘, ‚The Wolf of Wall Street‘ und ‚Moneyball‘. Doch er räumte ein, dass Ruhm und Erfolg auch ihre Schattenseiten haben. Der Schauspieler – der ‚Outcome‘ geschrieben und inszeniert hat – erzählte gegenüber ‚Extra‘: „Der Film begann damit, dass ich beobachtet habe, was kulturell passiert – nämlich dass eine neue Form der Unterhaltung darin besteht, dass Prominente in Schwierigkeiten geraten. Anstatt etwas zu erschaffen, machen sie Ärger. Und genau das wurde zur Unterhaltung.“

Jonah erklärte, dass sein neuer Film letztlich eine Hommage an die Freunde und die Familie ist, die ihn während seiner Karriere geerdet haben. „Auch wenn ich mit einigen Aspekten des Ruhms zu kämpfen hatte, hatte ich immer einen Kern aus Familie und Freunden, zu dem ich zurückkehren konnte“, schilderte er. „Das wollte ich feiern und wirklich einen Film über soziale Medien machen – nicht nur über Hollywood.“