Stars Jonathan Bailey beklagt ‚begrenzende Erzählungen‘

Jonathan Bailey - October 2025 - Avalon - Time 100 Next Celebration BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 09:00 Uhr

Jonathan Bailey beschwert sich über die „begrenzenden Erzählungen“, die aufstrebende Stars ausbremsen.

Der 37-jährige Schauspieler, der kürzlich als erster schwuler Mann überhaupt die Auszeichnung ‚Sexiest Man Alive‘ des ‚People Magazine‘ erhielt, ist frustriert von der Schauspielbranche. Er kritisiert, dass angehende Schauspielerinnen und Schauspieler weiterhin ihre Ambitionen durch Faktoren untergraben sehen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, etwa ihre Herkunft, ihre Klasse oder ihre Sexualität.

Jonathan, der ein Schirmherr von ‚Just Like Us‘ ist, einer Wohltätigkeitsorganisation, die mit LGBT-Jugendlichen an Schulen im Vereinigten Königreich arbeitet, sagte gegenüber ‚Sky News‘, dass dieser Trend aber noch weit über Sexualität hinausgehe: „Es geht um Herkunft, es geht um Klasse, es geht darum, wo du herkommst. Wir alle bekommen begrenzende Erzählungen eingeimpft, von denen wir uns befreien müssen.“ Er selbst dachte zu Beginn seiner Karriere lange, dass er als schwuler Mann bestimmte Rollen nicht würde spielen können. Aber mehr noch: „Ich dachte auch, dass ich kein Shakespeare machen könnte, weil ich nicht auf eine Schauspielschule gegangen bin.“ Deshalb ist es ihm wichtig, jüngere Generationen immer wieder daran zu erinnern, dass jeder den Mut haben sollte, aufzustehen und sich im Klassenraum sicher genug zu fühlen, um man selbst zu sein.

Jonathan Bailey ist gerade einer der gefragtesten Stars überhaupt, unter anderem wegen seinen Auftritten in ‚Wicked‘ und ‚Bridgerton‘. Allerdings verriet der Schauspieler erst kürzlich, dass er „beinahe nicht für das Casting“ von ‚Bridgerton‘ vorgesprochen hätte. Der Schauspieler ist seit 2020 in der erfolgreichen Netflix-Serie zu sehen – doch Jonathan wollte eigentlich eine berufliche Pause einlegen, bevor er sich dem Projekt verpflichtete. Er sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich habe es zugeschickt bekommen und ich hätte fast nicht vorgesprochen. Zu dieser Zeit war ich wirklich fertig. Ich musste einfach raus und die Welt erleben.“ Jonathans Einstellung änderte sich jedoch völlig, nachdem er das Drehbuch gelesen hatte. Er sagte: „Ich erinnere mich daran, dass ich dachte: ‚Wow, das wird riesig werden.'“