Stars Jonathan Bailey: Er half Stuntman nach Vorfall am ‚Wicked‘-Set

Bang Showbiz | 22.11.2024, 16:00 Uhr

Jonathan Bailey eilte einem Stuntman zu Hilfe, der am ‚Wicked‘-Set zusammenbrach.

Der ‚Fellow Travelers‘-Star spielt in der neuen Verfilmung des klassischen Broadway-Stücks, die am Freitag (22. November) in die Kinos kommt, die Rolle des Fiyero Tigelaar. Aber nicht nur im Film, sondern auch am Set soll der Schauspieler der Held gewesen sein – besonders, als ein Stuntman seine Hilfe brauchte.

Wie ein Insider vom Set nun exklusiv gegenüber der Nachrichtenagentur ‚BANG Showbiz‘ verriet, hatte ein Mitarbeiter des Special Action-Abteilung einen Ohnmachtsanfall. „Das war einer der Soldaten. Er musste auf einem Podium stehen mit Soldatenkostüm und Helm und die konnten die Helme nicht oft abnehmen. Und er ist ohnmächtig geworden und runtergefallen.“ Zum Glück konnte dem Crew-Mitglied aber schnell geholfen werden. „Jonathan Bailey war der erste, der bei ihm war, um ihm zu helfen“, fügte der Insider hinzu. Der Schauspieler habe in der Nähe gestanden und sofort gerufen, dass ein Drehstopp gemacht werden müsse, um zu schauen, dass es dem Stuntman gut geht. Danach seine Ersthelfer gekommen, die das Produktionsmitglied versorgt haben, dem es kurz danach glücklicherweise schon wieder besser ging.

Der ‚Wicked‘-Film von Regisseur Jon M. Chu kommt am Freitag, den 22. November, in die deutschen Kinos und erzählt die klassische Musical-Geschichte der grünhäutigen Hexe Elphaba, gespielt von Cynthia Erivo. In der Filmbeschreibung heißt es: „Elphaba, eine wegen ihrer grünen Haut missverstandene junge Frau, und Glinda, ein beliebtes Mädchen, freunden sich an der Shiz-Universität im Land Oz an. Nach einer Begegnung mit dem wunderbaren Zauberer von Oz steht ihre Freundschaft an einem Scheideweg.“