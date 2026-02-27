Film Jonathan Majors kehrt mit neuem Actionfilm ins Kino zurück

Jonathan Majors - Ant-Man and the Wasp Quantumania World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2026, 19:00 Uhr

Jonathan Majors wird mit einem neuen Actionfilm sein Comeback auf der Kinoleinwand feiern.

Der ‚Ant-Man and the Wasp: Quantumania‘-Star – der nach seiner Verurteilung wegen Körperverletzung an seiner ehemaligen Freundin Grace Jabbari im Jahr 2023 aus mehreren Projekten geschmissen wurde – wird erstmals seit vier Jahren wieder einen Film drehen, dessen Produktion in South Carolina beginnt.

Titel, Handlung und weitere Besetzungsdetails werden derzeit noch geheim gehalten. Die Geschichte soll jedoch im Stil von Actionfilmen der 1980er- und 1990er-Jahre wie ‚Red Dawn‘ und ‚Toy Soldiers‘ angesiedelt sein, in denen Gruppen junger Männer zusammenkommen müssen, um angreifende Feinde zu besiegen. Kyle Rankin führt Regie nach eigenem Drehbuch, während Ben Shapiro und Dallas Sonnier für The Daily Wire beziehungsweise Bonfire Legend produzieren.

Majors arbeitet seit seiner Verurteilung daran, seine Karriere wieder aufzubauen, und wird außerdem im übernatürlichen Rache-Thriller ‚Merciless‘ von Regisseur Martin Villeneuve zu sehen sein, der erstmals 2024 angekündigt wurde. Der 36-jährige Schauspieler verkörperte zuvor den Bösewicht Kang den Eroberer im Marvel Cinematic Universe, wurde jedoch nach seiner Verurteilung fallen gelassen. Im vergangenen Jahr erklärte er jedoch, dass er die Rolle gern erneut übernehmen würde, sollte sich die Gelegenheit ergeben. In einem Interview mit ‚USA Today‘ sagte Majors: „Ja, natürlich würde ich Ja sagen. Disney, Marvel Studios – ich liebe sie!“