Musik Paul Rudd und Nick Jonas: Das macht für sie den perfekten Hochzeitssong aus

Paul Rudd attends the "Power Ballad" Closing Night Gala - Dublin International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 09:02 Uhr

Paul Rudd und Nick Jonas haben ihre Gedanken dazu geteilt, was den perfekten Hochzeitssong ausmacht, während sie ihre neue Musical-Komödie ‚Power Ballad‘ promoteten.

Der 56-jährige Schauspieler und der 33-jährige Sänger sprachen während eines Interviews mit ‚Entertainment Weekly‘ bei der Premiere des Films beim SXSW Conference and Festivals über ihren Musikgeschmack. In dem Film spielen sie zwei Musiker, deren Leben sich durch die Welt der Hochzeitsunterhaltung und des Popstardoms kreuzen.

Während des Gesprächs wurden beide gefragt, was sie für den „ultimativen Hochzeitssong“ halten. Paul sagte: „Ich weiß nicht, ich gehe da gern gegen den typischen Hochzeitsgeschmack.“ Er fügte jedoch hinzu: „Ich denke, ein großartiger Hochzeitssong wäre zum Beispiel irgendein Punk-Song oder etwas, das nicht zu dem passt, was man sich normalerweise unter einem Hochzeitssong vorstellt.“ Paul erinnerte sich dann an eine Hochzeit, die er einmal besucht habe, bei der ihm eine ungewöhnliche Songauswahl besonders im Gedächtnis geblieben ist. Er sagte: „Ich war einmal auf einer Hochzeit und habe ‚Oh Yoko!‘ von John Lennon gehört. Der Paartanz, also der Tanz von Braut und Bräutigam, war zu ‚Oh Yoko!‘ und ich dachte: ‚Das ist großartig‘.“ Paul selbst heiratete 2003 die Drehbuchautorin Julie Yaeger in einer privaten Zeremonie. Das Paar hat Details über seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, und ihr eigener Hochzeitssong wurde nie öffentlich bekannt gegeben.

Nick beantwortete die Frage nach dem idealen Hochzeitssong, indem er eine klassische Liebesballade hervorhob, zu der er immer wieder zurückkehre. Er sagte: „Es gibt so viele. Ein Song, zu dem ich immer wieder greife, ist wahrscheinlich ‚(Everything I Do) I Do It for You‘ von Bryan Adams.“ Nick heiratete im Dezember 2018 Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas und ein Gast sprach damals über die Musik, die bei seinen Hochzeitsfeierlichkeiten gespielt wurde. Das Paar hielt zwei Zeremonien ab – eine westlich-christliche Hochzeit und eine hinduistische Zeremonie. Laut dem Gast, der damals von ‚People Magazine‘ zitiert wurde, tanzte das Paar bei der christlichen Feier seinen ersten Tanz zu dem Song ‚The First Time Ever I Saw Your Face‘ von Roberta Flack. Der Gast sagte: „Sie wurden von allen angefeuert. Ihre Liebe war spürbar.“

Laut der offiziellen Inhaltsangabe ihres neuen Films spielt Paul Rick, einen abgehalfterten Hochzeitssänger, während Nick Danny, einen ehemaligen Boyband-Star, darstellt. In der Inhaltsangabe heißt es: „Rick (Rudd), ein abgehalfterter Hochzeitssänger, und Danny (Jonas), ein verblassender Boyband-Star, finden über Musik und eine nächtliche Jam-Session zueinander.“ Weiter heißt es: „Als Danny Ricks Song zu einem Hit macht, macht sich Rick daran, die Anerkennung zurückzuholen, die er seiner Meinung nach verdient.“