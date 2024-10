Film Joseph Quinn: Er spielt George Harrison in vier Beatles-Biopics

09.10.2024

Der Darsteller wird den Musiker in vier Beatles-Biopics spielen.

Joseph Quinn wird George Harrison in vier Beatles-Biopics spielen.

Der ‚Stranger Things‘-Schauspieler soll von Filmemacher Sam Mendes dazu ausgewählt worden sein, den verstorbenen Musiker in vier Filmen zu verkörpern, die die Geschichte der Stars aus der Perspektive jedes einzelnen Bandmitglieds erzählen.

Ein Insider verriet gegenüber der ‚The Sun‘-Zeitung: „Joe ist ein unglaublicher Schauspieler. Es ist eine gewaltige Rolle, aber Sam ist hocherfreut darüber, ihn mit an Bord zu haben.“ Die Projekte sind das erste Mal, dass Apple Corps Ltd und die Beatles Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr und die Familien von John Lennon und Harrison die Lebensgeschichten- und Musikrechte für einen Film vergeben haben. Quinn spielte zuvor in Filmen wie ‚A Quiet Place: Day One‘ und dem kommenden ‚Gladiator II‘ mit. Joseph soll zudem Johnny Storm/The Human Torch in dem Superheldenfilm ‚Die fantastischen Vier: Erste Schritte‘ darstellen, der im nächsten Jahr in die Kinos kommt. Unterdessen war am Anfang des Jahres darüber berichtet worden, dass Paul Mescal und Barry Keoghan beide in Mendes‘ Beatles-Filmen als McCartney bzw. Starr zu sehen sein werden. Die Filme werden von Sony Pictures und Sams Neal Street Productions-Unternehmen gedreht, wobei die Dreharbeiten Mitte 2025 beginnen. Der Kinostart ist für 2027 geplant.