Film Josh Brolin: Er hofft auf Denis Villeneuves Oscar-Nominierung

Josh Brolin - Dune: Part Two - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2024, 11:00 Uhr

Der Star verkündete, dass er mit der Schauspielerei aufhören wird, wenn der Regisseur für den Film nicht für einen Oscar nominiert wird.

Josh Brolin verkündete, dass er mit der Schauspielerei aufhören wird, wenn Denis Villeneuve für ,Dune: Teil 2‘ nicht für einen Oscar nominiert wird.

Der Schauspieler spielte im Jahr 2021 im ersten Teil der Science-Fiction-Filmreihe sowie in der diesjährigen Fortsetzung die Rolle des Gurney Halleck, der der Mentor von Timothée Chalamets Figur Paul Atreides ist, und er ist fest davon überzeugt, dass der Regisseur bei den kommenden Academy Awards ausgezeichnet werden sollte.

Brolin verriet in einem Interview gegenüber ,Variety‘: „Wenn er [Villeneuve] in diesem Jahr nicht nominiert wird, dann höre ich mit der Schauspielerei auf. Es ist ein besserer Film als der erste gewesen. Als ich ihn mir ansah, fühlte es sich so an, als wäre mein Gehirn aufgebrochen. Er ist meisterhaft und Denis ist einer unserer Meisterregisseure. Wenn die Oscar-Verleihung irgendeine Bedeutung hat, dann werden sie ihn anerkennen.” Der Filmemacher hatte zuvor verraten, dass er hart an den Vorbereitungen für den dritten Film der Reihe gearbeitet habe und enthüllte, dass die ersten beiden Filme zwei Teile derselben Geschichte seien, während Nummer drei, ,Dune: Messiah‘, mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen der ersten beiden spielt. Denis erzählte gegenüber ,Deadline.com‘: „Sagen wir mal so, ich dachte, dass ich nach ‚Teil zwei‘ eine Pause machen würde, dass ich in den Wald zurückkehren und eine Weile dort bleiben würde, um mich erholen zu können. Aber der Wald lag mir nicht wirklich und ich würde schneller wieder hinter die Kamera gehen, als ich gedacht hatte. Aber das ist alles, was ich dazu sagen kann … Ich befinde mich gerade in der Phase des Schreibens.“