Film Josh Brolin: Rolle in ‚Mister‘

Josh Brolin - Dune: Part Two - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 11:00 Uhr

Josh Brolin wird die Hauptrolle in Mister übernehmen.

Der ‚Weapons – Die Stunde des Verschwindens‘-Darsteller übernimmt laut ‚Deadline‘ die Hauptrolle in der kommenden Action-Komödie, die gleichzeitig das Regie-Debüt von Wade Eastwood sein wird. Eastwood war bislang als Second-Unit- und Action-Regisseur bei ‚Mission: Impossible – The Final Reckonin ‚ und ‚Jumanji: The Next Level‘ tätig.

Der Film handelt von einem Mann, der blutüberströmt in einem fremden Haus aufwacht und seine wahre Identität herausfindet, als er sich gegen Auftragskiller aus seiner Vergangenheit – darunter sein bester Freund und ehemalige Partner – wehren muss, bevor er sich mit seiner entfremdeten Tochter zusammentut, um zu fliehen.

Eastwood sagte in einer Erklärung: „Die Möglichkeit, mit Josh zusammenzuarbeiten, ist alles, was ich mir erhoffen konnte. Seine Präsenz und seine Ausstrahlung prägen ‚Mister‘ und erwecken den Film in jeder Hinsicht zum Leben. Was mich an diesem Projekt am meisten begeistert, ist die Tiefe der Charaktere und die Komplexität ihrer Beziehungen, die es mir ermöglichen, Action um die Geschichte herum aufzubauen, ohne jemals die Intensität zu verlieren, die das Genre verlangt.“

Die Dreharbeiten beginnen Anfang nächsten Jahres in Spanien, weitere Castings laufen derzeit. Josh wird über seine eigene Produktionsfirma Brolin Productions als Produzent fungieren, ebenso wie Nicki Cortese, die zusammen mit Nick Inglis das Drehbuch geschrieben hat.

Der 57-jährige Schauspieler war zuletzt in Zach Cregger’s ‚Weapons – Die Stunde des Verschwindens‘ zu sehen und lobte den Horrorfilm zuvor dafür, dass er etwas Neues bietet, das sich von den „langweiligen“ Produktionen auf Streaming-Plattformen abhebt.