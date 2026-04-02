Film ‚Weapons‘-Prequel über Tante Gladys erhält spannendes Update, da Blockbuster-Autor an Bord kommt

Zach Cregger - August 2022 - Cineworld Leicester Square - London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 11:00 Uhr

'Weapons'-Prequel über Tante Gladys erhält spannendes Update, da ein Blockbuster-Autor an Bord kommt.

Zach Shields wird gemeinsam mit Zach Cregger am Drehbuch für das kommende ‚Weapons‘-Prequel arbeiten.

Der ‚Godzilla vs. Kong‘-Autor hat sich dem 45-jährigen Filmemacher angeschlossen, um das Drehbuch für die mit Spannung erwartete Fortsetzung des übernatürlichen Horror-Blockbusters aus dem letzten Jahr zu schreiben, die sich mit der Vorgeschichte von Tante Gladys befassen wird. Wie ‚Deadline‘ berichtet, werden Shields und Cregger das Drehbuch für das Prequel für New Line und Warner Bros. unter dem Arbeitstitel ‚Gladys‘ gemeinsam verfassen. Amy Madigan (75) spielte im erfolgreichen Film des vergangenen Jahres die unheimliche Antagonistin, und ihre Leistung wurde im letzten Monat mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Vor ihrem Oscar-Gewinn reflektierte sie kürzlich über ihre Figur und betonte, dass man sich von Gladys’ „Selbstbewusstsein“ inspirieren lassen könne. Sie sagte zu ‚Deadline‘: „Das ist eine Frau, die weiß, was sie tun muss – und sie tut es. Zugegeben, einige ihrer Methoden sind vielleicht ein wenig ungewöhnlich. Aber sie hat dieses Selbstbewusstsein, und ich denke, alle Frauen in unserer Branche sollten mehr davon haben – mich eingeschlossen. Wenn ich also etwas daraus mitnehmen kann, dann würde ich sagen: Das ist ein Gewinn für Tante Gladys und für mich.“

Neben den Oscars wurde Madigans Leistung auch bei den Actor Awards gewürdigt. In ihrer Dankesrede bedankte sie sich beim Cast und scherzte: „Und bei all den kleinen Kindern, die mit uns herumgelaufen sind. Ich habe sie zwar terrorisiert, aber ich habe sie auch an mir herumreißen lassen – also war es in Ordnung.“

‚Weapons‘ mit Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich und Benedict Wong erzählt die Geschichte einer Gruppe Fremder, deren Leben auf gewaltsame Weise miteinander verknüpft werden, nachdem eine Schulklasse von Kindern exakt um 2:17 Uhr morgens auf mysteriöse Weise verschwindet. Madigans Darstellung von Tante Gladys kam bei den Fans so gut an, dass Regisseur Cregger beschloss, einen Herkunftsfilm über die geheimnisvolle Schurkin zu entwickeln. Im Gespräch mit ‚The Wrap‘ darüber, ob ein Prequel die geheimnisvolle Aura der Figur schwächen könnte, sagte er: „Der Gedanke ist mir gekommen. Aber ich denke, die Geschichte von Gladys ist so interessant, dass sie sich sehr eigenständig anfühlen und für sich allein stehen wird und ich glaube nicht, dass sie ‚Weapons‘ dadurch beeinträchtigen wird.“