Film ‚Weapons‘-Regisseur Zach Cregger arbeitet an neuer schwarzer Komödie

Zach Cregger - August 2022 - Cineworld Leicester Square - London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 11:00 Uhr

'Weapons'-Regisseur Zach Cregger arbeitet an einer neuen schwarzen Komödie.

Das ‚Weapons‘-Duo Zach Cregger und Roy Lee arbeitet erneut zusammen – diesmal an einer neuen schwarzen Komödie.

Der 45-jährige Filmemacher hinter dem erfolgreichen übernatürlichen Horrorfilm von 2025 tut sich wieder mit Produzent Lee zusammen, mit dem er bereits bei ‚Barbarian‘ (2022) und dem kommenden Film ‚Residency Evil‘ gearbeitet hat. Das neue Projekt trägt den Titel ‚Little One‘ und stammt vom Regisseur und Freund Alex Kavutskiy. Laut ‚Deadline‘ basiert der Film auf einem Drehbuch von Kavutskiy und handelt von einem Kind, dessen Verhalten sich plötzlich verändert und droht, seine scheinbar perfekte Familie zu zerstören. Obwohl Cregger vor allem durch Horror bekannt wurde, kehrt er mit diesem Projekt zu seinen Wurzeln zurück. Er war Mitbegründer und Autor der Comedy-Gruppe ‚The Whitest Kids U’ Know‘. Derzeit läuft das Casting, und die Dreharbeiten sollen im Juni in Los Angeles beginnen.

Gleichzeitig holt Cregger den ‚Godzilla vs. Kong‘-Autor Zach Shields für ein geplantes ‚Weapons‘-Prequel an Bord, das die Hintergrundgeschichte der unheimlichen Figur Aunt Gladys erzählen soll. Wie ‚Deadline‘ berichtet, schreiben Shields und Cregger gemeinsam das Drehbuch für den Prequel-Film mit dem Arbeitstitel ‚Gladys‘ für New Line und Warner Bros. Amy Madigan (75), die im letzten Jahr die Antagonistin spielte, gewann im vergangenen Monat den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle. ‚Weapons‘ mit Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich und Benedict Wong erzählt von einer Gruppe Fremder, deren Leben gewaltsam miteinander verknüpft werden, nachdem eine Schulklasse exakt um 2:17 Uhr spurlos verschwindet. Madigans Darstellung von Aunt Gladys kam bei den Fans so gut an, dass Regisseur Cregger beschloss, einen eigenen Film über die Herkunft der mysteriösen Figur zu entwickeln. Im Gespräch mit ‚The Wrap‘ sagte er dazu: „Ich habe darüber nachgedacht. Aber ich glaube, die Geschichte von Gladys ist so interessant, dass sie für sich stehen wird. Ich denke nicht, dass sie den Reiz von ‚Weapons‘ mindern wird.“