Stars Josh Duhamel ist erneut Papa geworden

Josh Duhamel and Audra Mari new baby - Instagram May 2026 - One Use BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2026, 11:00 Uhr

Josh Duhamel und seine Frau Audra Mari durften ein kleines Mädchen auf der Welt begrüßen.

Josh Duhamel ist zum dritten Mal Vater geworden.

Der 53-jährige Schauspieler und seine Ehefrau Audra Mari freuen sich über die Geburt ihrer Tochter, die den Namen Rocca de Leon Duhamel trägt. Die Stars haben bereits den zweijährigen Sohn Shepherd. Aus seiner früheren Ehe mit Sängerin Fergie stammt Joshs zwölfjähriger Sohn Axl.

Das Paar veröffentlichte gemeinsam einen Instagram-Post mit mehreren Bildern des Neugeborenen und schrieb schlicht: „Rocca de Leon Duhamel – unser kleines Mädchen ist da.“ Zwar verrieten Josh und Audra nicht, wann ihre Tochter geboren wurde, doch auf einem Krankenhausarmband auf einem der Fotos war das Datum 05.05.26 zu sehen.

Vor einigen Wochen hatte der ‚Transformers‘-Darsteller bereits seine Vorfreude darauf geteilt, zum ersten Mal ein „Girl Dad“ zu werden. Gegenüber ‚E! News‘ gestand er: „Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich freue mich einfach so sehr … Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen.“ Josh schwärmte außerdem: „Und ich glaube, zwischen Vätern und ihren kleinen Töchtern gibt es etwas Besonderes. Das ist anders, versteht ihr?“

Vor Kurzem sprach der Hollywood-Star über die Beziehung zu seiner Frau vor ihrer Hochzeit im Jahr 2022. Dabei verriet er, dass sie sich erstmals bei einem Grillabend in seinem Haus kennengelernt hätten und er eine Beziehung zunächst ausgeschlossen habe – wegen des Altersunterschieds von 21 Jahren. Josh machte dieses Geständnis während eines Auftritts im Podcast ‚The Skinny Confidential‘.

„Ehrlich gesagt war sie mir zu jung. Ich war nicht auf der Suche nach so etwas. Ich wollte nicht dieser Typ sein“, betonte er. Doch das erste Treffen habe ihn umgehauen. „Dann stand sie an der Tür und ich dachte nur: ‚Heilige Sch***. Sie ist so wunderschön'“, schilderte er. Mit ihrer bodenständigen Art habe Audra sein Herz schließlich vollständig erobert.