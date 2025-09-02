Stars Josh Duhamel: Seine ‚Weltuntergangs-Hütte‘ ist fast bereit für die Apokalypse

Josh Duhamel - January 2023 - Avalon - Shotgun Wedding Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2025, 09:00 Uhr

Der Weltuntergang kann kommen - der Hollywood-Star ist bestens vorbereitet.

Josh Duhamel bereitet sich auf den Weltuntergang vor.

Der 52-jährige Schauspieler, der mit seiner Familie abgeschieden im Wald lebt, sprach in einem Interview mit ‚People‘ über seine Survival-Pläne und verriet, dass sein abgelegenes Zuhause zu etwa „70 Prozent“ auf eine weltweite Katastrophe vorbereitet ist.

Josh, bekannt aus ‚Transformers‘, ‚All My Children‘ und ‚Las Vegas‘, pendelt normalerweise zwischen Minnesota und Los Angeles, zog sich jedoch in die Wälder zurück, um ein Refugium fernab von Hollywood zu errichten. Auf die Frage, wie er sich für einen globalen Notfall vorbereitet habe, sagte er: „Nun, ich habe genug Vorräte. Nicht zu 100 Prozent. Wahrscheinlich etwa 70 Prozent.“ Der Star gab außerdem zu: „Ich könnte ein besserer Jäger sein, ich könnte ein besserer Angler sein. Ich könnte noch etwas mehr Lebensmittel einlagern.“

Über seine Entscheidung, Los Angeles zu verlassen, erklärte Josh: „Ich mache Filme und TV-Shows, und ich liebe das, wirklich, ich liebe es. Aber ich hatte den inneren Drang, wieder Dinge mit meinen Händen zu tun – Sachen zu reparieren, etwas herzustellen und einfach die grundlegenden Dinge zu machen, die wir oft für selbstverständlich halten.“

Der ‚So spielt das Leben‘-Darsteller fuhr fort: „Eigentlich bin ich eher jemand, der zu seinen Wurzeln zurückkehren, die Grundlagen leben und die einfachen Fähigkeiten verfeinern möchte, die man in dieser Welt voller Technologie braucht, um für seine Familie sorgen zu können. Darum geht es mir wirklich.“

Josh, der den zwölfjährigen Sohn Axl mit seiner Ex-Frau Fergie hat sowie den 19 Monate alten Sohn Shepherd mit seiner Frau Audra Mari, baute die Hütte auf einem Grundstück rund 90 Minuten von Fargo, North Dakota, entfernt. Das Anwesen hatte zuvor weder Strom noch fließendes Wasser, sei nun aber „voll bewohnbar“. Der Schauspieler fügte hinzu: „Wir gewöhnen uns so sehr an all diese Annehmlichkeiten und den Luxus, den wir haben… und ich glaube, genau darum geht es mir hier – die Chance, wieder zu den Grundlagen zurückzukehren und die einfachen Dinge im Leben wirklich zu genießen.“