Stars Josh Duhamel spricht über Ehe und Ego-Konflikte mit Fergie

Josh Duhamel - January 2023 - Avalon - Shotgun Wedding Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 11:00 Uhr

Josh Duhamel hatte das Gefühl, während seiner Ehe mit Fergie in ihrem Schatten zu stehen.

Der 53-jährige Schauspieler hat sich offen über seine Beziehung zu seiner 50-jährigen Ex-Frau, dem Popstar Fergie – mit der er den 12-jährigen Sohn Axl hat – geäußert. Die beiden trennten sich 2017 nach acht Jahren Ehe, und er gab zu, dass er damals damit zu kämpfen hatte, „wer der größere Star [war]“.

In der ‚Megyn Kelly Show‘ sagte er: „Es ist wahrscheinlich mehr mein eigenes Ego als alles andere. Ich glaube nicht, dass es sie so sehr gestört hat wie mich. Aber sie war damals ein riesiger Star!“ Duhamel fügte hinzu, dass er das Gefühl hatte, „die meiste Zeit in ihrem Schatten zu stehen“. Das Paar gab sich 2009 das Ja-Wort – im selben Jahr, in dem Fergies Gruppe, die Black Eyed Peas, mit ‚I Gotta Feeling‘ und ‚Boom Boom Pow‘ die Charts anführte. Er erinnerte sich: „Es war eine riesige Veränderung [in meinem Leben], denn sie war damals ein riesiger Star, und so war es für mich eine große Umstellung, wenn ich ehrlich bin. Aber wissen Sie, letztendlich ist Fergie ein ganz normaler Mensch. Eine gute Mutter. Wir haben ein tolles Verhältnis. Sie und meine Frau [Audra Mari] verstehen sich sogar hervorragend.“