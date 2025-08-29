Musik Josh Freese: Musik der Foo Fighters hat ihn ’nicht wirklich angesprochen‘

Josh Freese hat gestanden, dass er mit der Musik der Foo Fighters nie wirklich etwas anfangen konnte.

Der 52-jährige Schlagzeuger ist im Mai aus der ‚Everlong‘-Band entlassen worden und gab jetzt zu, dass er gar nicht den gleichen Musikgeschmack hatte wie die von Dave Grohl angeführte Musikgruppe.

Josh erklärte in einem Interview mit der ‚New York Times‘-Zeitung: „Es war nicht die Musik, die mich wirklich angesprochen hat.“ Der Musiker kehrte nach seinem Ausstieg bei den Foos zu Nine Inch Nails zurück und erinnerte sich zudem daran, wie sehr seine zweijährige Zeit bei den Foos ihn unter Druck gesetzt hatte, weil er nach dem tragischen Tod des früheren Schlagzeugers der Band, Taylor Hawkins, im Jahr 2022 verpflichtet worden war. Josh fügte hinzu: „Ich stieß als Dave Grohls Schlagzeuger und als derjenige hinzu, der nach dem Tod des beliebten Taylor Hawkins die Situation retten sollte. (Ich hatte das Gefühl), dass ich die ganze Zeit auf Hochtouren laufen musste.“ Die Foos ersetzten Josh nach seinem Ausstieg durch den Nine Inch Nails-Schlagzeuger Ilan Rubin.