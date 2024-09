Film Josh Gad: Er bereut seine Stimme in ‚Die Eiskönigin – Völlig unverfroren‘

Josh Gad - November 2019 - Famous - Frozen 2 European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2024, 12:00 Uhr

Der Filmemacher verriet, dass er bedauert, dass er in dem Film seine eigene Stimme für die Rolle des Olaf verwendet hat.

Josh Gad verriet, dass er bedauert, dass er in ‚Die Eiskönigin – Völlig unverfroren‘ seine eigene Stimme für die Rolle des Olaf verwendet hat.

Der 43-jährige Schauspieler spricht den liebenswerten Schneemann im Disney-Franchise, wobei er aber wünschte, dass er sich einen anderen Akzent für die Figur ausgedacht hätte, da seine eigene Stimme so bekannt ist, dass sie den ‚Die Eiskönigin‘-Fans immer auffällt.

Auf dem Fan Expo Canada-Event in diesem Monat erzählte Gad in einem auf seinem Account auf TikTok geteilten Videoclip: „Wenn ich alles noch einmal machen könnte, dann hätte ich dem Schneemann nicht meine Stimme verliehen. Ich hätte mir eine andere Stimme ausgedacht.“ Über seine Begegnungen mit den jungen Fans der Filme enthüllte der Star: „Es ist sehr seltsam, in einem Supermarkt zu sein und ein kleines Kind so sagen zu hören (dreht langsam den Kopf). Das ist mein erster großer Fehler gewesen. Ich versuche, ihnen gerecht zu werden, wenn ich es kann.“ Josh hat Olaf in dem Animations-Blockbuster aus dem Jahr 2013 und in seiner Fortsetzung von 2019 verkörpert und wäre beinahe aus dem Film gestrichen worden. Die Co-Regisseurin von ‚Die Eiskönigin – Völlig unverfroren‘, Jennifer Lee, erinnerte sich daran, dass sie die ersten Schnitte des Films gesehen hatte und ihr „erstes“ Feedback gewesen sei: „Tötet den Schneemann.“ Josh konnte die Filmemacherin jedoch mit seiner Darstellung des lustigen Schneemanns, den Elsa (Idina Menzel) und Anna (Kristen Bell) in ihrer Kindheit bauen, überzeugen.