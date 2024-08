Film Josh Hartnett: Er spielt einen Serienmörder in ‚Trap‘

Josh Hartnett - Trap - World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2024, 12:00 Uhr

Der Darsteller verriet, dass er für seine neueste Filmrolle Serienmörder studiert habe.

Josh Hartnett verriet, dass er für seine neueste Filmrolle in ‚Trap‘ Serienmörder studiert habe.

Der 46-jährige Schauspieler wurde Ende der 1990er Jahre mit der Dramaserie ‚Cracker‘ berühmt und spielte dann in einer Reihe von Komödien wie ’40 Tage und 40 Nächte‘ mit.

Hartnett enthüllte jetzt, dass er in die Welt des Mordes eintauchte, um in seinem neuen Film einen Serienmörder zu verkörpern. Der Star erzählte in einem Interview gegenüber dem britischen ‚HELLO‘-Magazin: „Ja, meine Figur ist im Grunde ein Serienmörder. Er ist kein Held – obwohl er es für seine Tochter und die Menschen um ihn herum ist. Er ist ein Soziopath mit einem sehr, sehr dunklen Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, das plötzlich aufgedeckt zu werden droht, als er seine Tochter zu einem Konzert mitnimmt, das, wie man herausfindet, eine Falle ist, um ihn zu fangen. Sie haben einer Gruppe von Schwerverbrechern Super-Bowl-Tickets gegeben und die Polizisten warten dort, als Cheerleader und als Maskottchen verkleidet.“ Josh, der mit seiner Frau Tamsin Egerton vier Kinder großzieht, war erfreut darüber, festzustellen, dass das Einzige, was er mit seinem Charakter gemeinsam hat, die Tatsache ist, dass sie beide Väter sind.