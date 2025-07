Film David Dastmalchian übernimmt wichtige Rolle in ‚Street Fighter‘-Verfilmung David Dastmalchian wurde offenbar für den Film ‚Street Fighter‘ verpflichtet. Der 47-jährige Schauspieler – demnächst in ‚The Life of Chuck‘ zu sehen – soll eine zentrale Rolle in der kommenden Live-Action-Adaption des Videospielklassikers von Capcom übernehmen. Wie ‚Deadline‘ berichtet, wird Dastmalchian den Bösewicht M. Bison verkörpern. In den Spielen ist Bison Anführer der kriminellen Organisation […]