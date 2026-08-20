Stars Josh Radnor verrät, warum der ‚How I Met Your Mother‘-Cast nicht so eng befreundet ist, wie man hoffen könnte

Josh Radnor March 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2026, 11:00 Uhr

Der 'How I Met Your Mother'-Star hat offen über sein Verhältnis zu seinen ehemaligen Cast-Kollegen gesprochen.

Josh Radnor hat zugegeben, dass der Cast von ‚How I Met Your Mother‘ bei Weitem nicht mehr so eng miteinander verbunden ist wie ihre Figuren in der Serie.

Der 52-jährige Schauspieler verkörperte in allen neun Staffeln Ted Mosby und stand dabei gemeinsam mit einem hochkarätigen Ensemble aus Alyson Hannigan, Neil Patrick Harris, Jason Segel und Cobie Smulders vor der Kamera. Während ihre Figuren eine eng verbundene Clique bildeten, ging diese enge Freundschaft außerhalb der beliebten Sitcom nicht unbedingt weiter. Auf die Frage, ob der Cast noch „so eng“ miteinander befreundet sei wie damals, antwortete er im Podcast ‚Half The Picture‘: „Nein, nein, nicht im Geringsten.“

Josh betonte, dass es keinen „dramatischen“ Bruch gegeben habe. Stattdessen verglich er die Serie, die von 2005 bis 2014 lief, mit einem Studium, in dem man „intensive“ Beziehungen aufbaut. Er erklärte: „Jason und ich schreiben uns hin und wieder, wenn uns etwas an etwas Lustiges vom Set erinnert, aber ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Cobie war zweimal bei uns im [Podcast], deshalb habe ich sie hauptsächlich über Zoom gesehen. Und ich empfinde für all diese Menschen Liebe.“

Er merkte an, dass auch Neil in seinem Podcast ‚How We Made Your Mother‘ zu Gast gewesen sei. Dort hätten sie „ein wirklich interessantes Gespräch über einige Spannungen geführt, die wir am Set hatten. Das war faszinierend und irgendwie heilsam“. Josh fuhr fort: „Aly war bei meiner Hochzeit, aber ich habe sie, glaube ich, seitdem nicht mehr gesehen.“ Anschließend erklärte der Serienstar: „Es ist wie im Studium: Man verbringt diese sehr intensive Zeit miteinander und kann sich gar nicht vorstellen, sich irgendwann nicht mehr jeden Tag zu sehen, weil man sich so lange jeden Tag gesehen hat.“ Doch irgendwann zerstreue sich alles und jeder gehe seinen eigenen Weg.

Josh wies darauf hin, dass Fans sich „sehnlichst“ wünschen würden, dass die Darsteller bestimmter Serien die Freundschaften ihrer Figuren auch im echten Leben weiterführen. „Die Leute wollen wirklich glauben, dass Neil, Jason und ich gemeinsam durch die Bars von New York City ziehen“, sagte er. Für ihn sei der Cast allerdings eher wie eine „Familie“ als wie ein Freundeskreis gewesen. Schauspiel beschrieb er als viele kleine Liebesgeschichten, die irgendwann weiterziehen: Man werde gemeinsam besetzt und suche sich seine Kollegen nicht aus. Trotzdem entstehe eine tiefe, wertvolle und womöglich dauerhafte Verbundenheit – nur eben keine aktive Liebe.